L'UEFA annonce une très mauvaise nouvelle à l'OL

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille de la réception du FC Bâle en Europa League, Paulo Fonseca a annoncé qu’il ne pourrait plus compter sur Rachid Ghezzal sur la scène européenne.

Recrue surprise de l’Olympique Lyonnais début septembre, Rachid Ghezzal peine pour le moment à apporter une vraie plus-value à l’effectif de Paulo Fonseca. Le milieu offensif de 33 ans n’a disputé que trois matchs de Ligue 1, la totalité en tant que remplaçant. En Europa League, l’ailier algérien s’est contenté d’une petite entrée en jeu. Les 25 minutes disputées contre Utrecht lors de la première journée seront d’ailleurs les seules de Rachid Ghezzal dans cette phase de ligue en Europa League.

Et pour cause, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a annoncé à la surprise générale ce mercredi en conférence de presse que l’ancien joueur du Besiktas Istanbul n’était plus qualifié pour jouer la coupe d’Europe comme le relaie le compte X du Progrès. « Paulo Fonseca a indiqué en conf de presse que Rachid Ghezzal n'est plus qualifié pour la Ligue Europa jusqu'à la fin de la 1ere phase. Un point de règlement à été précisé par l'UEFA à l'OL pour une question de délai. Mais son entrée a Utrecht ne remet pas en cause le résultat » écrit le média rhonalpin sur son compte X. L’instance européenne a donc signifié à l’Olympique Lyonnais que Rachid Ghezzal, intégré à la dernière minute à la liste de joueurs qualifiés pour l’Europa League après sa signature à l’OL le 5 septembre dernier, ne pourrait plus disputer la C3.

Ghezzal ne peut plus jouer en Europa League

Une absence qui ne tombe finalement pas trop mal pour Paulo Fonseca, lequel a également fait savoir en conférence de presse que le joueur né à Décines-Charpieu avait encore besoin de temps pour se remettre à niveau physiquement. Un déficit que Rachid Ghezzal n’a toujours pas comblé malgré deux mois intenses de travail sous la houlette du staff de l’entraîneur portugais. Bonne nouvelle néanmoins, l’ancien attaquant de l’Algérie (22 sélections) sera autorisé à disputer l’Europa League à partir des 8es de finale, ou des barrages si l’OL est contraint d’y participer. D’ici là, on espère à Lyon que Rachid Ghezzal aura retrouvé un niveau physique correct lui permettant de concrètement aider les Gones, ce qui n’est pas vraiment le cas jusqu’à présent.