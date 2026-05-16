Timothy Weah sous le maillot de l'OM
Timothy Weah

Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas

OM16 mai , 17:00
parEric Bethsy
4
Sans qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille rêve maintenant de Ligue Europa. Reste à savoir si les Marseillais ont les moyens de remporter cette compétition.
Qu’importe le dénouement de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille terminera la saison sur un échec. L’objectif de qualification pour la Ligue des Champions ne sera pas atteint. Ça devient une habitude pour les Marseillais qui ne parviennent pas à disputer régulièrement la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour Grégory Schneider, ces absences répétées situent le niveau réel du club phocéen.

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« Le lustre médiatique de l'Olympique de Marseille n'a rien à voir avec son niveau sportif, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Ça fait 14 ans, José Anigo était alors le directeur sportif, ça ne nous rajeunit pas, qu'ils n'ont pas enchaîné deux qualifications en Ligue des Champions. C'est leur étiage, c'est le niveau de ce club. Après, qu'ils vivent sur un grand pied, qu'ils communiquent, qu'ils fassent l'actu tous les jours, qu'ils passionnent les gens, c'est une autre question. Mais c'est un club qui est structurellement incapable d'enchaîner deux qualifications en Ligue des Champions dans le contexte hexagonal. »
« Pourquoi ? Parce qu'il y a une place réservée au PSG. Ensuite il y aura toujours un club en pleine bourre, type Lens cette saison. Après tu auras Monaco, Rennes voire Lille qui est plus régulier dans ses qualifications en Ligue des Champions, a expliqué le chroniqueur de L’Equipe du Soir. La vérité, c'est qu'il se passe toujours quelque chose qui fait dérailler le train. Sur le temps long, ça dit les limites de ce club, et non pas celles de cet effectif et d'Habib Beye. »
Ces défaillances n’empêchent pas Timothy Weah de rêver d’un trophée. En conférence de presse, l’ailier américain a envisagé un sacre en Ligue Europa la saison prochaine, sans convaincre Grégory Schneider. « Que sa communication soit sincère, on est d'accord. Mais non, ils ne peuvent pas la gagner, sinon ça se saurait. Regardez qui la gagne », a réagi le journaliste prêt à revoir sensiblement les ambitions marseillaises à la baisse.
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Pourquoi tu me suis toi ? T'es amoureux où bien ? Commente l'article en question sérieux tu est ridicule

Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas

Comme toi sur chaque article de Lyon 🤫

Lens se passe de plusieurs cadres contre l'OL

Ça étonne personne mon pauvre gars! Ils ont une finale à remporter avec un trophée à la clé mais toi comme c’est Lyon alors c’est un arrangement

Textor l'a ruiné, Botafogo placé en redressement judiciaire

Je supposais que tu étais supporter lyonnais

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Désolé n'ai pas vu manque aussi O. Édouard

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
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3133710163760-23
17
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18
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163337233276-44

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