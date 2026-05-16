Trop petit pour la C3, l’OM est tombé bien bas

Sans qualification pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille rêve maintenant de Ligue Europa. Reste à savoir si les Marseillais ont les moyens de remporter cette compétition.

Qu’importe le dénouement de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille terminera la saison sur un échec. L’objectif de qualification pour la Ligue des Champions ne sera pas atteint. Ça devient une habitude pour les Marseillais qui ne parviennent pas à disputer régulièrement la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour Grégory Schneider, ces absences répétées situent le niveau réel du club phocéen.

« Le lustre médiatique de l'Olympique de Marseille n'a rien à voir avec son niveau sportif, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Ça fait 14 ans, José Anigo était alors le directeur sportif, ça ne nous rajeunit pas, qu'ils n'ont pas enchaîné deux qualifications en Ligue des Champions. C'est leur étiage, c'est le niveau de ce club. Après, qu'ils vivent sur un grand pied, qu'ils communiquent, qu'ils fassent l'actu tous les jours, qu'ils passionnent les gens, c'est une autre question. Mais c'est un club qui est structurellement incapable d'enchaîner deux qualifications en Ligue des Champions dans le contexte hexagonal. »

« Pourquoi ? Parce qu'il y a une place réservée au PSG. Ensuite il y aura toujours un club en pleine bourre, type Lens cette saison. Après tu auras Monaco, Rennes voire Lille qui est plus régulier dans ses qualifications en Ligue des Champions, a expliqué le chroniqueur de L’Equipe du Soir. La vérité, c'est qu'il se passe toujours quelque chose qui fait dérailler le train. Sur le temps long, ça dit les limites de ce club, et non pas celles de cet effectif et d'Habib Beye. »

Ces défaillances n’empêchent pas Timothy Weah de rêver d’un trophée. En conférence de presse, l’ailier américain a envisagé un sacre en Ligue Europa la saison prochaine, sans convaincre Grégory Schneider. « Que sa communication soit sincère, on est d'accord. Mais non, ils ne peuvent pas la gagner, sinon ça se saurait. Regardez qui la gagne », a réagi le journaliste prêt à revoir sensiblement les ambitions marseillaises à la baisse.