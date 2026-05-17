L’OM en Europa League, ils sont heureux

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Tu n'as même pas compris que ce soir la pression était trop forte pour les joueurs. Des joueurs qui n'ont pas l'expérience de Corentin Tolisso. C'est une équipe ou les joueurs se sont connus pour la plupart que cette saison. Déjà... pour fédérer un groupe dont les joueurs ne se connaissent pas bien et finir 4ème du Championnat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Paulo Fonseca est très fort pour avoir réalisé une telle saison avec cette équipe.
Mais bon.. à partir du moment ou Bruno Génésio était parti... c'est là qu'ont commençé les problèmes pour l'OL. Voilà pourquoi il faut apprendre de ses erreurs. C'est pour cela qu'il faut garder Paulo Fonseca.
Mdr
prendre une valise avant de partir en vacances, rien d'anormal après tout. c'est contre Toulouse qu'on se chie dessus, Lens était trop fort cette année. Sage est un entraîneur de premier plan. Fonseca est un bon entraineur même si je persiste à penser qu'il est meilleur quand il n'est pas au bord du terrain. Bravo les gônes, on est pas passé loin mais ça reste une très belle saison. des révélations et des belles surprises, un énorme Tolisso, une belle série et surtout un classement inespéré en début de saison. il faut bâtir l'avenir humblement et patiemment en se servant de ça.
Il a totalement raison. Il n'y avait plus rien.
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⏱️ 90'+6 | #OMSRFC 3️⃣-1️⃣ 𝐉𝐎𝐁 𝐃𝐎𝐍𝐄 ✅ À l'issue d'un match débridé, nos Olympiens terminent la saison 2025/2026 par un succès synonyme de 5ème place et de qualification pour l'@EuropaLeague 🤝