L’OM en Europa League, ils sont heureux

Mission accomplie pour l'OM, qui bat et dépasse Rennes, pour s'offrir une place en Europa League. Un rétablissement plutôt bien vu dans la cité provençale.

L’OM a fait le travail à l’occasion de cette dernière journée avec une victoire 3-1 face à Rennes. Un match démarré tambour battant face à une équipe bretonne apathique, et un rythme tenu quasiment jusqu’à la fin. Il n’y a eu que la fin de la rencontre qui a été favorable aux visiteurs, qui auraient pu revenir encore plus au score. Mais au final, les joueurs d’Habib Beye ont rempli leur objectif pour ce dernier match de la saison, dépassant les Rennais pour s’offrir la 5e place.

Avec les défaites de Lille et de Lyon, la quatrième place n’est qu’à une longueur. Mais avec une certaine philosophie, de nombreux supporters de l’OM ont souligné que cela ne servait à rien de chercher à se qualifier pour la Ligue des Champions, où Marseille ne parvient plus à briller depuis très longtemps.

L’Europa League est peut-être une compétition qui conviendra mieux aux joueurs provençaux la saison prochaine. « Certes, on est pas loin de la C1, mais pour y faire quoi ? », « je préfère une belle Europa League que de me taper encore la honte en LDC », « on aurait pu finir 4e mais avec une telle 2e partie de saison, on ne mérite pas la Ligue des Champions », « il faut voir quel effectif on va avoir avant de se dire qu’on aurait pu être en C1 », « l’Europa League pour nous, c’est presque une bonne affaire », ont lancé les supporters de l’OM pour qui la Ligue des Champions et la cruelle déception de cette saison les ont visiblement vaccinés.