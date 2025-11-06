TV : Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Benatia je peut pas me le voir c'est un magouilleur. Pleure mais honnêtement l'atalanta la pas volé le but hors jeu aurait dû être validé. Les sardines avaient aucune envie le milieu de terrain c'est le gros point faible se se club. Il manque de l'humilité dans se club dans les dirigeants dans les supporter etc.... Enfin la qualif sa va être compromis !
Le plus grand club européen seulement 25e de la phase de poule ça fait désordre
Va falloir convaincre le Réal parce que y'a pas de fumer sans feu on doit mettre le paquet sur lui en prêt de 1 ans et demi sa serai bien
Il y a des matin où malgré la grisaille du ciel, le soleil brille... Et bien c'est un de ces matins 🤣😂🤣
j'aime bien ca debat sur la main! deja la regle de toucher une autre partie avant la main n'existe plus c'est de l'appreciation (moi j'aurais sifflé!! mais le pire c'est le but refuser qui etait valable pour moi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
Sesión de entrenamiento ✅👌 #RealBetisOL
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Séville, ce jeudi à 21h00 👊🔴🔵 #RealBetisOL