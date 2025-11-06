ICONSPORT_184108_0017

TV : Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Europa League06 nov. , 7:00
parMehdi Lunay
Après une semaine frustrante avec deux nuls concédés au Paris FC et à Brest, l'Olympique Lyonnais retrouve l'Europe. Les Gones vont affronter leur plus sérieux adversaire jusque-là en Ligue Europa, le Betis Séville.

Quelle heure pour Betis - OL ?

Si l'Olympique Lyonnais a vu son rythme baisser en Ligue 1, tout se passe très bien en coupe d'Europe. L'OL a gagné ses trois premiers matchs en Ligue Europa en réussissant l'exploit de n'encaisser aucun but. Les Gones voudront poursuivre sur leur lancée contre le Betis Séville, actuel cinquième de Liga. Ce choc séduisant se disputera ce jeudi 6 novembre à 21h00 à l'Estadio de la Cartuja, stade utilisé provisoirement par le Betis pendant les travaux de son stade habituel, le Benito-Villamarin. L'arbitre du match est le Slovène Matej Jug.

Sur quelle chaîne suivre Betis - OL ?

Après avoir joué à 18h45 contre Bâle lors de la précédente journée de Ligue Europa, l'OL aura l'honneur de jouer en prime-time pour cette 4e journée. Diffuseur exclusif des coupes d'Europe en France, le groupe Canal+ fait de ce Betis-Lyon son affiche numéro 1 du jeudi. Cette rencontre sera donc diffusée sur Canal+.

Les compos probables de Betis - OL : 

Cinquième de Liga, le Betis n'est pas autant à la fête en Ligue Europa. Les Andalous n'ont gagné qu'un match sur leurs trois premiers. Ils sont classés 16e actuellement dans cette phase de ligue. Une victoire est capitale pour revenir sur le top 8 et espérer se qualifier directement en huitièmes de finale. Le onze aligné contre Lyon devrait être proche de l'équipe type du Betis. L'ancien marseillais Cédric Bakambu a de grandes chances de jouer en attaque jeudi soir au contraire du gardien Pau Lopez, blessé.
La compo probable du Betis : Valles - Rodriguez, Natan, Bartra, Bellerin - Roca, Fornals - Ezzalzouli, Lo Celso, Antony - Bakambu
L'OL disputera en Espagne son quatrième match en à peine plus de 10 jours. Très fatigués après le match de Brest, certains cadres lyonnais seront préservés. C'est déjà le cas de Corentin Tolisso, touché en Bretagne et non-convoqué pour ce match. On pourrait revoir sur le terrain des éléments comme Khalis Merah, Abner ou encore Ruben Kluivert. Le onze lyonnais sera bien remanié alors que se profile un choc contre le PSG dimanche soir.
La compo probable de l'OL : Greif - Barisic, Kluivert, Niakhaté, Abner - Tessmann, De Carvalho, Merah - Karabec, Satriano, Moreira

Europa League

06 novembre 2025 à 21:00
Real Betis
21:00
Olympique Lyonnais
0
