OL : Abner veut faire pleurer Séville

Par curiosité , tu es de quelle génération ? moi de celle de JP Bernad , Bernard , Fleury, Serge et Aimé
et toujours pour ton info, la discussion a l'OL est aussi que si l'Ol gagne a Seville l'OL est pratiquement assuré de terminer dans les 8, et donc de pouvoir faire tourner apres quand il y aura les matchs contre Lorient, Le havre, Nantes, Monaco, la cdf. Car le classement final de l'OL ne depend du match contre Paris mais des matchs d'apres
je n'ai pas besoin du progres pour savoir que Tolisso a besoin de souffler, mais quand ça vient de la medisance d'une sardine je reagis
tu sais sur les 20 dernieres années j'ai loupé 2 matchs a domicile, je fais env 5 déplacements par saison, l'actu de mon club en tant qu'ancien joueur et des connexions que j'ai je la connais, et là ou tu tombes mal c'est que le pere de Tolisso je le connais depuis 40ans
comme je le dis au dessus, vaut mieux ne plus répondre , les mecs sont tellement anti Lyon que ça devient maladif
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Son rouge au PFC, sa paternité, ses retrouvailles avec le Betis en Ligue Europa… Abner s’est confié (dans un français impressionnant 👌) à Olympique-et-Lyonnais. Un entretien à retrouver ce mercredi sur notre site #OL #TeamOL