OL : Abner veut faire pleurer Séville

05 nov.
Nathan Hanini
0
Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais retrouve l’Europa League avec un déplacement difficile du côté de Séville pour faire face au Betis. Ancien joueur du club espagnol et désormais à l’OL, Abner s’exprime sur son retour du côté de la ville andalouse.
Après un match nul du côté de Brest, l’Olympique Lyonnais se remet en marche pour un déplacement du côté de Séville en Coupe d’Europe. Le club rhodanien fait face au Bétis ce jeudi dans un match compliqué.  Fort de trois succès consécutifs sur les trois premières journées d’Europe League, la formation de Paulo Fonseca aborde ce match avec un peu moins de pression. De retour dans le groupe pour le déplacement en Espagne, Abner a hâte de retrouver son ancien club.

Abner impatient de retrouver le Bétis

Le latéral brésilien est arrivé à l’OL à l’été 2024 en provenance du Real Betis pour huit millions d’euros. Depuis, le joueur de 25 ans s’est imposé au sein de l’Olympique Lyonnais. Suspendu à Brest ce dimanche après son carton rouge reçu plus tôt dans la semaine face au Paris FC, le Brésilien va retrouver la compétition. Dans une interview pour le média Olympique et Lyonnais.com, Abner s’est confié sur son retour à Séville. « Ça va être un beau match, un beau moment pour moi parce que là, comme je dis, c'est mon premier club en Europe. J'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé quand j'arrivais en Europe. Donc, je sais que le match va être difficile, mais maintenant, je défends les couleurs de l'OL et j'espère qu'on va gagner là-bas », explique-t-il. Un match important pour lui et une revanche à prendre dans un club au sein duquel il n’a pas eu le temps de jeu escompté : « Franchement, ce n'était pas facile pour moi parce que je n'ai pas joué beaucoup là-bas. J'ai été blessé pendant trois mois, mais là maintenant, je crois que j'ai pris beaucoup d'expériences là-bas. Aujourd'hui, je crois que je suis plus prêt, » déclare-t-il. Un rendez-vous attendu avant la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche en Ligue 1. 

Derniers commentaires

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

Par curiosité , tu es de quelle génération ? moi de celle de JP Bernad , Bernard , Fleury, Serge et Aimé

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

et toujours pour ton info, la discussion a l'OL est aussi que si l'Ol gagne a Seville l'OL est pratiquement assuré de terminer dans les 8, et donc de pouvoir faire tourner apres quand il y aura les matchs contre Lorient, Le havre, Nantes, Monaco, la cdf. Car le classement final de l'OL ne depend du match contre Paris mais des matchs d'apres

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

je n'ai pas besoin du progres pour savoir que Tolisso a besoin de souffler, mais quand ça vient de la medisance d'une sardine je reagis

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

tu sais sur les 20 dernieres années j'ai loupé 2 matchs a domicile, je fais env 5 déplacements par saison, l'actu de mon club en tant qu'ancien joueur et des connexions que j'ai je la connais, et là ou tu tombes mal c'est que le pere de Tolisso je le connais depuis 40ans

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

comme je le dis au dessus, vaut mieux ne plus répondre , les mecs sont tellement anti Lyon que ça devient maladif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading