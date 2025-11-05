OL : Abner veut faire pleurer Séville

Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais retrouve l’Europa League avec un déplacement difficile du côté de Séville pour faire face au Betis. Ancien joueur du club espagnol et désormais à l’OL, Abner s’exprime sur son retour du côté de la ville andalouse.

Après un match nul du côté de Brest, l’Olympique Lyonnais se remet en marche pour un déplacement du côté de Séville en Coupe d’Europe. Le club rhodanien fait face au Bétis ce jeudi dans un match compliqué. Fort de trois succès consécutifs sur les trois premières journées d’Europe League, la formation de Paulo Fonseca aborde ce match avec un peu moins de pression. De retour dans le groupe pour le déplacement en Espagne, Abner a hâte de retrouver son ancien club.

Abner impatient de retrouver le Bétis

Le latéral brésilien est arrivé à l’OL à l’été 2024 en provenance du Real Betis pour huit millions d’euros. Depuis, le joueur de 25 ans s’est imposé au sein de l’Olympique Lyonnais. Suspendu à Brest ce dimanche après son carton rouge reçu plus tôt dans la semaine face au Paris FC, le Brésilien va retrouver la compétition. Dans une interview pour le média Olympique et Lyonnais.com, Abner s’est confié sur son retour à Séville. « Ça va être un beau match, un beau moment pour moi parce que là, comme je dis, c'est mon premier club en Europe. J'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont aidé quand j'arrivais en Europe. Donc, je sais que le match va être difficile, mais maintenant, je défends les couleurs de l'OL et j'espère qu'on va gagner là-bas », explique-t-il. Un match important pour lui et une revanche à prendre dans un club au sein duquel il n’a pas eu le temps de jeu escompté : « Franchement, ce n'était pas facile pour moi parce que je n'ai pas joué beaucoup là-bas. J'ai été blessé pendant trois mois, mais là maintenant, je crois que j'ai pris beaucoup d'expériences là-bas. Aujourd'hui, je crois que je suis plus prêt, » déclare-t-il. Un rendez-vous attendu avant la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche en Ligue 1.