Tolisso met l'OL au sommet de l'Europa League

L'OL a parfaitement géré son match face à Tel-Aviv sur terrain neutre en ne laissant aucune chance aux Israéliens. Ce large succès 6-0 offre la première place aux Lyonnais.

Maccabi Tel-Aviv - Lyon 0-6

Buts pour Lyon : Abner (4e), Tolisso (25e, 51e et 54e), Niakhaté (35e sp), Karabec (61e)

Il n’y a pas eu de match en Serbie ce jeudi soir et l’Olympique Lyonnais a réalisé un véritable récital offensif pour retrouver le chemin de la victoire et soigner sa différence de buts. D’entrée de jeu, l’OL mettait le feu à une défense israélienne en grande difficulté, et Abner terminait le travail. C’était ensuite le tour du festival de Corentin Tolisso, qui s’offrait un triplé avec notamment deux buts de la tête sur des offrandes de Sulc. Entre temps, Niakhaté avait transformé le premier pénalty de la saison pour l’OL, après trois échecs. Et même Karabec, du droit s’il vous plait, parachevait le succès des Lyonnais.

Une victoire 6-0 qui met tout simplement Lyon en tête du classement après cinq journées.