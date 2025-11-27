Surprise, Nice s’incline en Europa League





Cinquième match et cinquième défaite pour des Niçois apathiques qui ont encaissé un logique 3-0 sur le terrain du FC Porto.

FC Porto bat Nice 3-0

Buts pour le FC Porto : Veiga (1e et 33e) et Samu (61e sp)

Si jamais la France voulait récupérer un peu de son retard sur le Portugal à l'indice UEFA cette saison, il ne fallait pas compter sur Nice. En grande difficulté dans cette Europa League pour la deuxième année consécutive, les Aiglons ont subi la loi du FC Porto d’entrée de jeu. Dès le coup d’envoi, l’ouverture du score a été concédée sur but de Veiga (1-0, 1e). Le milieu de terrain espagnol a même inscrit un doublé avant la pause (2-0, 33e) et le score a logiquement fini par s’envoler sur un pénalty de Samu (3-0, 61e). En cas de point pris par les Glasgow Rangers contre Braga en deuxième partie de soirée, Nice sera seul dernier de l’épreuve avec 0 point en cinq matchs.