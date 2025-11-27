ICONSPORT_278326_0108

Surprise, Nice s’incline en Europa League

Europa League27 nov. , 20:43
parGuillaume Conte
0

Cinquième match et cinquième défaite pour des Niçois apathiques qui ont encaissé un logique 3-0 sur le terrain du FC Porto.
FC Porto bat Nice 3-0
Buts pour le FC Porto : Veiga (1e et 33e) et Samu (61e sp)
Si jamais la France voulait récupérer un peu de son retard sur le Portugal à l'indice UEFA cette saison, il ne fallait pas compter sur Nice. En grande difficulté dans cette Europa League pour la deuxième année consécutive, les Aiglons ont subi la loi du FC Porto d’entrée de jeu. Dès le coup d’envoi, l’ouverture du score a été concédée sur but de Veiga (1-0, 1e). Le milieu de terrain espagnol a même inscrit un doublé avant la pause (2-0, 33e) et le score a logiquement fini par s’envoler sur un pénalty de Samu (3-0, 61e). En cas de point pris par les Glasgow Rangers contre Braga en deuxième partie de soirée, Nice sera seul dernier de l’épreuve avec 0 point en cinq matchs.

Europa League

27 novembre 2025 à 18:45
Porto
Veiga Novas1'Veiga Novas33'Omorodion Aghehowa61'
3
0
Match terminé
Nice
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Sainz Eguskiza
PortoPorto
Remplacement
80
ENTRE
S. Antunes Eustáquio
PortoPorto
SORT
G. Veiga Novas
PortoPorto
Remplacement
79
ENTRE
K. Peprah Oppong
NiceNice
SORT
D. da Costa Santos
NiceNice
Remplacement
79
ENTRE
T. Antunes Gouveia
NiceNice
SORT
J. Clauss
NiceNice
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Loading