Emegha relance Strasbourg contre Crystal Palace (vidéo)

Ça ne veut rien dire on juge pas un championnat par ca , il faut voir sur la durée sur plusieurs années, il faut voir en palmarès européen par championnat, en palmarès européen on est la Farmer league, c'est vrai que nous avons du retard
Bravo l'OL👍👏
Entraîneur adjoint il peut devenir le frair entraîneur à Lyon
« …A l’issue de la lourde defaite face a nice…. », Putain mais relisez vous journalistes de pacotille!!!
Ils ont fait le boulot, c'est bien pour le moral.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
EMEGHA RELANCE STRASBOURG 🤩 Sur un caviar de Moreira c'est le capitaine du @rcsa qui remet les siens dans le match, la 2ème mi-temps à suivre sur CANAL+ 💫 #RCSACPFC | #UECL