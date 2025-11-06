ICONSPORT_276320_0061

EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore

Europa League06 nov. , 19:31
parGuillaume Conte
1

Dans l’un des matchs de la dernière chance en Europa League, Nice misait gros sur la réception de Fribourg. C’était bien parti avec l’ouverture du score des Aiglons par Kevin, mais la formation allemande a ensuite brutalement accélérant en marquant trois buts en 13 minutes. Résultat, le Gym est mené 3-1 chez lui à la pause, et il va falloir une sacrée réaction pour inverser une tendance toujours aussi catastrophique pour Nice en Coupe d’Europe. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_157859_0159
Ligue 1

Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans

Haise Nice
OGC Nice

OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL

Kevin Trapp
Paris FC

PFC : Concurrence déloyale, c’est déjà fini pour Trapp

l om s enflamme pour le phenomene robinio vaz iconsport 266745 0220 397739
OM

OM : Robinio Vaz dragué officiellement par le Sénégal

Fil Info

22:33
Léo Dubois prend sa retraite à 31 ans
22:26
OGCN : Haise détruit ses joueurs après la nouvelle claque en EL
22:00
PFC : Concurrence déloyale, c’est déjà fini pour Trapp
21:30
OM : Robinio Vaz dragué officiellement par le Sénégal
21:00
Nantes : Une absence très inquiétante avant Le Havre
20:45
CL : Programme TV et résultats de la 3e journée
20:43
EL : Programme TV et résultats de la 4e journée
20:42
EL : Lille tombe de très haut à Belgrade
20:39
EL : Le cauchemar continue pour Nice

Derniers commentaires

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Rodrigo Moraaaa !!!

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Satriano, à part run and press, il a d'autres talents? Parce que j'ai l'impression que marquer il sait pas trop ce que c'est ^^

Le PSG avoue son erreur, 3 joueurs arrivent

Moi qui adore ....bouaddi.....

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

PKoi ??? il touche le ballon hein...

Betis Séville - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Kluivert c'est un amateur ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading