EL : Trois buts en 13 minutes, Nice se ridiculise encore





Dans l’un des matchs de la dernière chance en Europa League, Nice misait gros sur la réception de Fribourg. C’était bien parti avec l’ouverture du score des Aiglons par Kevin, mais la formation allemande a ensuite brutalement accélérant en marquant trois buts en 13 minutes. Résultat, le Gym est mené 3-1 chez lui à la pause, et il va falloir une sacrée réaction pour inverser une tendance toujours aussi catastrophique pour Nice en Coupe d’Europe.