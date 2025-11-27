ICONSPORT_278313_0097

EL : Le LOSC dynamite le Dinamo

Europa League27 nov. , 20:35
parGuillaume Conte
Lille a rétabli les choses après ses deux revers consécutifs en dominant largement le Dinamo Zagreb (4-0).
Grosse performance de Lille, qui confirme sa belle campagne européenne avec sa troisième victoire en cinq matchs. Un beau rebond après les deux revers sévères face à l’Etoile Rouge de Belgrade et le PAOK Salonique. En dehors d’un but rapidement marqué par les Croates mais refusé pour une poussée dans le dos de Meunier, les Nordistes n’ont pas tremblé. Haraldsson a été le grand bonhomme de cette rencontre, avec deux passes décisives pour Correia (1-0, 21e) et Igamane (3-0, 69e). Entre temps, Mukau avait fait la différence d’une frappe sèche sur une offrande d’Igamane (2-0, 36e). Qui de mieux ensuite que le capitaine Benjamin André pour clôturer le score d’une reprise à bout portant (4-0, 85e).
Le LOSC se retrouve donc bien au chaud dans la première partie de tableau, même s’il ne faudra plus perdre de points pour aller chercher le Top8 désormais.
