ECL : Gornik Zabrze - Monaco : les compos (20h sur Ligue 1+ 2)

Le PSG craint une Ligue 1 truquée

@ Jimball : Tu crois que la pelouse était dans cet était depuis longtemps et que le club n'a rien fait pour la remplacer ? Il faut lire les autres commentaires avant d'écrire, ça peut être utile. J'ai déjà écrit que la pelouse du Parc des Princes était attaquée par un champignon comme c'était déjà arrivé en 2025 à Paris et en région bordelaise, et que la canicule accélère la dégradation de la pelouse qui meurt en deux ou trois jours. Et au PSG, on rappelle que c'est notamment dû au fait que le club utilise une pelouse naturelle et plantée contrairement à de nombreuses autres pelouses, qui sont elles directement plaquées. Un choix qui permet au club parisien d'avoir un véritable billard lorsque les grandes rencontres de Ligue des champions arrivent, mais qui, naturellement, peut souffrir l'été des chaleurs importantes.