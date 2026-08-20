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ECL : Gornik Zabrze - Monaco : les compos (20h sur Ligue 1+ 2)

Europa Conference League20 août , 18:55
parGuillaume Conte
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Gornik Zabrze : Schulze; Sacek, Janicki, Josema, Janza; Sadilek, Dietz, Paulo Bernardo; Peter Federico, Prekop, Khla
Monaco : Hradecky; Vanderson, Sané, Dier, Mawissa; Detourbet, Zakaria, Camara, Idumbo; Brunner, Biereth
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Le PSG craint une Ligue 1 truquée

@ Jimball : Tu crois que la pelouse était dans cet était depuis longtemps et que le club n'a rien fait pour la remplacer ? Il faut lire les autres commentaires avant d'écrire, ça peut être utile. J'ai déjà écrit que la pelouse du Parc des Princes était attaquée par un champignon comme c'était déjà arrivé en 2025 à Paris et en région bordelaise, et que la canicule accélère la dégradation de la pelouse qui meurt en deux ou trois jours. Et au PSG, on rappelle que c'est notamment dû au fait que le club utilise une pelouse naturelle et plantée contrairement à de nombreuses autres pelouses, qui sont elles directement plaquées. Un choix qui permet au club parisien d'avoir un véritable billard lorsque les grandes rencontres de Ligue des champions arrivent, mais qui, naturellement, peut souffrir l'été des chaleurs importantes.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
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3Brest logo
Brest
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4Lens logo
Lens
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5Toulouse logo
Toulouse
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6Nice logo
Nice
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7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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8Rennes logo
Rennes
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9Strasbourg logo
Strasbourg
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10LOSC Lille logo
LOSC Lille
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11Angers SCO logo
Angers SCO
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12Le Havre logo
Le Havre
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13Auxerre logo
Auxerre
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14Paris logo
Paris
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16Troyes logo
Troyes
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Le Mans
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Lorient
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