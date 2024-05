Djorkaeff forfait pour l’Euro sur TF1, Adil Rami s'échauffe ‍?

Dans : Euro 2024.

Par Guillaume Conte

Diffuseur majeur de l’Euro 2024 en compagnie de M6, alors que la chaine qui retransmettra les rencontres non choisies en clair n’a pas encore été dévoilée, TF1 a perdu un membre de son deuxième duo de commentateur. En effet, Youri Djorkaeff devait oeuvrer aux cotés de Julien Brun pour être la deuxième équipe de la première chaine pour les matchs en Allemagne, mais le Snake a déclaré forfait pour cette épreuve en raison d’un problème pour se libérer dans son agenda, affirme L’Equipe. TF1 va désormais devoir trouver un nouveau consultant pour les matchs qui ne seront pas commentés par le duo désormais célèbre composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Selon le journal sportif, la chaine privée est entrée en recherche « activement » pour trouver le bon consultant, alors qu’il ne reste que trois semaines avant le début de la compétition. « Le dispositif sera complété par un second duo composé du journaliste Julien BRUN, déjà présent lors de l'UEFA Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022 sur TF1, qui sera accompagné d'un consultant », a fait savoir TF1 dans sa présentation de sa couverture de l’Euro, faute d’avoir trouvé un nom pour le moment. Et si c’était Adil Rami, qui sera sur la première chaine au même moment et qui interviendra sur le magazine de la chaine en marge de l’Euro ?