Euro 2021 : Sauzée et Furlan sur La Chaîne L'Equipe

Dans : Euro 2021.

A l’instar de TF1 et de M6, La Chaîne L’Equipe a dévoilé son dispositif pour la couverture de l’Euro 2021.

Logiquement, La Chaîne L’Equipe vivra au rythme de l’Euro 2021 pendant un mois. Et afin de faire vivre au mieux l’évènement à ses téléspectateurs, la chaîne du groupe L’Equipe a fait le choix de recruter certains consultants spécialement pour l’occasion.

Dans un communiqué publié ce lundi, le média dévoile que Franck Sauzée, Pierre Ducrocq et Jean-Marc Furlan interviendront dans L’Equipe du Soir aux côtés des consultants déjà en place : Johan Micoud, Raymond Domenech, Djibril Cissé, Olivier Rouyer et Ludovic Obraniak. Notons par ailleurs que Willy Sagnol, ancien consultant de RMC et désormais sélectionneur de la Géorgie, a également été recruté par L’Equipe afin de tenir une chronique régulière sur l’Equipe de France dans les colonnes du journal.