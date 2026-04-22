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Yamal KO, le Barça assure l'essentiel

Liga22 avr. , 23:47
parGuillaume Conte
0
Dans un match marqué par la blessure de Lamine Yamal qui pourrait manquer des semaines de compétition, le FC Barcelone a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 face au Celta Vigo. Une victoire sur un pénalty obtenu et transformé par l'attaquant espagnol, qui s'est blessé en le tirant. Le club catalan conserve ainsi ses neuf points d'avance sur le Real Madrid à six journées de la fin.

La Liga

22 avril 2026 à 21:30
FC Barcelona
Yamal Nasraoui Ebana40'
1
0
Match terminé
Celta de Vigo
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
E. García
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
81
ENTRE
H. Sotelo
Celta de VigoCelta de Vigo
SORT
F. Jutlgà Blanc
Celta de VigoCelta de Vigo
Remplacement
81
ENTRE
I. Aspas Juncal
Celta de VigoCelta de Vigo
SORT
F. López González
Celta de VigoCelta de Vigo
Remplacement
73
ENTRE
M. Rashford
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
F. Torres García
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
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Certaines chose sont impossible à concilier: - Un club français à même de jouer le titre en LdC - Un championnat de France équilibré Ou encore - Soutenir les clubs français en Coupes d'Europe - Ménager les supporteurs d'un club qui entendaient profiter du calendrier pour jouer ces clubs dans un moment de faiblesse. A un moment donné, tu es obligé de faire des choix, donc faisons les bons et laissons les cons couiner.

Liam Rosenior limogé par Chelsea !

Comme quoi, la gestion multi clubs ne fonctionne pas ! Ils ont sabordé leur belle dynamique à Strasbourg, pour rien.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Ah oui ??? En faut tuvracontes n'importe quoi.... On connaît assez bien la situation financière de l’OL — et elle est objectivement tres critique : (comme cest côtée en bourse la situation est publique) Pertes > 200 M€ Dette ~ 500–600 M€ Capitaux propres négatifs Survie dépendante d’apports externes Ce n’est pas un club “en faillite immédiate”, mais clairement : un club en déséquilibre structurel profond, qui doit absolument réduire ses coûts et/ou augmenter ses revenus rapidement.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

C'est pas Botafogo qui a volé l'OL, mais les montages de Textor. Botafogo est aussi victime que Lyon dans toute cette histoire. Ils ont aussi ruinés par Textor. Botafogo a fait un prêt en mars 2025 à Lyon, avec une échéance à un an. Ce remboursement n'a pas été effectué, et c'est tout ce que regarde le juge. Textor a pris un super cabinet d'avocats, pour défendre Botafogo, l'un des meilleurs au Brésil, et l'OL a intérêt de ne pas prendre à la légère les procédures en cours. Pour le coup, je trouve que Kang ne manoeuvre pas bien sur ce terrain, en prenant le même avocat que Ares et Bidco. Il peut même être soupçonné de conflit d'intérêt selon plusieurs juristes brésiliens. Je ne comprends pas comment on peut être aussi amateurs...

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

?N'importe quoi.La justice brésilienne est lente, mais fonctionne plutôt bien. Elle arrive à mettre des anciens présidents en taule,quand on France il n'y reste que quelques jours et font un livre pour raconter leurs malheurs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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