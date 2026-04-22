Yamal KO, le Barça assure l'essentiel

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

C'est pas Botafogo qui a volé l'OL, mais les montages de Textor. Botafogo est aussi victime que Lyon dans toute cette histoire. Ils ont aussi ruinés par Textor. Botafogo a fait un prêt en mars 2025 à Lyon, avec une échéance à un an. Ce remboursement n'a pas été effectué, et c'est tout ce que regarde le juge. Textor a pris un super cabinet d'avocats, pour défendre Botafogo, l'un des meilleurs au Brésil, et l'OL a intérêt de ne pas prendre à la légère les procédures en cours. Pour le coup, je trouve que Kang ne manoeuvre pas bien sur ce terrain, en prenant le même avocat que Ares et Bidco. Il peut même être soupçonné de conflit d'intérêt selon plusieurs juristes brésiliens. Je ne comprends pas comment on peut être aussi amateurs...