Yamal KO, le Barça assure l'essentiel

Certaines chose sont impossible à concilier: - Un club français à même de jouer le titre en LdC - Un championnat de France équilibré Ou encore - Soutenir les clubs français en Coupes d'Europe - Ménager les supporteurs d'un club qui entendaient profiter du calendrier pour jouer ces clubs dans un moment de faiblesse. A un moment donné, tu es obligé de faire des choix, donc faisons les bons et laissons les cons couiner.
Comme quoi, la gestion multi clubs ne fonctionne pas ! Ils ont sabordé leur belle dynamique à Strasbourg, pour rien.
Ah oui ??? En faut tuvracontes n'importe quoi.... On connaît assez bien la situation financière de l’OL — et elle est objectivement tres critique : (comme cest côtée en bourse la situation est publique) Pertes > 200 M€ Dette ~ 500–600 M€ Capitaux propres négatifs Survie dépendante d’apports externes Ce n’est pas un club “en faillite immédiate”, mais clairement : un club en déséquilibre structurel profond, qui doit absolument réduire ses coûts et/ou augmenter ses revenus rapidement.
C'est pas Botafogo qui a volé l'OL, mais les montages de Textor. Botafogo est aussi victime que Lyon dans toute cette histoire. Ils ont aussi ruinés par Textor. Botafogo a fait un prêt en mars 2025 à Lyon, avec une échéance à un an. Ce remboursement n'a pas été effectué, et c'est tout ce que regarde le juge. Textor a pris un super cabinet d'avocats, pour défendre Botafogo, l'un des meilleurs au Brésil, et l'OL a intérêt de ne pas prendre à la légère les procédures en cours. Pour le coup, je trouve que Kang ne manoeuvre pas bien sur ce terrain, en prenant le même avocat que Ares et Bidco. Il peut même être soupçonné de conflit d'intérêt selon plusieurs juristes brésiliens. Je ne comprends pas comment on peut être aussi amateurs...
?N'importe quoi.La justice brésilienne est lente, mais fonctionne plutôt bien. Elle arrive à mettre des anciens présidents en taule,quand on France il n'y reste que quelques jours et font un livre pour raconter leurs malheurs.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
Loading