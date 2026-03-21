Une folie pour Olise, le Real va choquer le Bayern

Désormais considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde, le Français Michael Olise intéresse vivement le Real Madrid. Le Bayern Munich pensait se protéger en fixant un prix dissuasif. Mais c’est mal connaître la détermination des Merengue et de leur président Florentino Pérez.

Une nouvelle saison sans trophée majeur passerait mal au Real Madrid . Connaissant le personnage et ses ambitions, le président Florentino Pérez n’accepterait pas un deuxième échec consécutif. Si le scénario se répète, l’actuel deuxième de Liga peut s’attendre à du changement. Et l’on ne parle pas seulement du poste d’entraîneur actuellement occupé par Alvaro Arbeloa. Le patron de la Maison Blanche risque de frapper fort sur le marché des transferts. Il ne serait pas étonnant de le voir miser gros sur un joueur du calibre de Michael Olise.

Pérez rêve d'Olise

Depuis quelques semaines, l’ailier du Bayern Munich est associé au Real Madrid. Ce n’est pas vraiment étonnant sachant que l'international français réalise une saison énorme. Aux côtés d’Harry Kane et de Luis Diaz, l’ancien talent de Crystal Palace a pris une nouvelle dimension. Le voilà désormais considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs au monde. Son évolution n’a pas échappé à Florentino Pérez qui, selon le compte X Topskills Sports UK, a pris les choses en main sur ce dossier.

Le dirigeant a sans doute entendu parler de la rumeur selon laquelle le Bayern Munich tient à conserver son milieu offensif. L’ogre allemand n’envisage son départ qu’à la condition de conclure un transfert à 160 millions d’euros. Avec ce tarif fou, les Bavarois s’attendaient probablement à refroidir le Real Madrid. Mais c’est mal connaître la détermination de Florentino Pérez. En cas de nouvelle saison sans trophée, le président madrilène serait prêt à miser le montant réclamé, d’autant que Michael Olise ne dirait pas non à un transfert chez les Merengue. Ce sera peut-être l’un des principaux feuilletons de l’été.