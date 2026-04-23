Signature actée, le Real fait taire son public

Malgré la victoire contre le Deportivo Alavés (2-1) mardi, le Real Madrid a eu droit à l’hostilité de son public. Le Brésilien Vinicius Junior a reçu des sifflets de la part de supporters impatients de le voir partir, et totalement en désaccord avec la direction.

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur pointé du doigt à Santiago Bernabéu. Comme le Français, Vinicius Junior a pu constater sa faible cote de popularité. L’ailier du Real Madrid a lui aussi reçu des sifflets lors du succès contre le Deportivo Alavés mardi. Dans l’esprit des supporters, l’ailier madrilène est en partie responsable de la saison blanche qui se dessine. Et beaucoup se souviennent que le Brésilien avait contribué au licenciement du précédent entraîneur Xabi Alonso.

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Connaissant la personnalité du joueur, Vinicius Junior doit moyennement apprécier les reproches des fans. Mais l’ancienne pépite de Flamengo peut toujours se consoler avec le soutien de ses dirigeants. Contrairement aux supporters, la direction n’envisage pas le départ de Vinicius Junior cet été. Rappelons que l’international auriverde n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire l’année prochaine. Mais le média Defensa Central confirme que la Maison Blanche veut absolument conserver son ailier de 25 ans.

C’est surtout le président Florentino Pérez qui insiste pour sa prolongation de contrat. Le patron des Merengue considère toujours Vinicius Junior comme un pilier du projet sportif et économique. Malgré la méforme de sa star, qui compte tout de même 18 buts et 13 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, le dirigeant croit fermement au retour du dribbleur au premier plan. Le Real Madrid s’oppose donc à l’avis des supporters remontés. Mais pour le moment, la source rappelle qu’il n’existe aucun accord entre les deux parties, le clan Vinicius Junior réclamant un salaire très élevé, tandis que les décideurs refusent de revoir leur offre à la hausse.