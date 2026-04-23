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Signature actée, le Real fait taire son public

Liga23 avr. , 13:00
parEric Bethsy
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Malgré la victoire contre le Deportivo Alavés (2-1) mardi, le Real Madrid a eu droit à l’hostilité de son public. Le Brésilien Vinicius Junior a reçu des sifflets de la part de supporters impatients de le voir partir, et totalement en désaccord avec la direction.
Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur pointé du doigt à Santiago Bernabéu. Comme le Français, Vinicius Junior a pu constater sa faible cote de popularité. L’ailier du Real Madrid a lui aussi reçu des sifflets lors du succès contre le Deportivo Alavés mardi. Dans l’esprit des supporters, l’ailier madrilène est en partie responsable de la saison blanche qui se dessine. Et beaucoup se souviennent que le Brésilien avait contribué au licenciement du précédent entraîneur Xabi Alonso.

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Connaissant la personnalité du joueur, Vinicius Junior doit moyennement apprécier les reproches des fans. Mais l’ancienne pépite de Flamengo peut toujours se consoler avec le soutien de ses dirigeants. Contrairement aux supporters, la direction n’envisage pas le départ de Vinicius Junior cet été. Rappelons que l’international auriverde n’a toujours pas prolongé alors que son contrat expire l’année prochaine. Mais le média Defensa Central confirme que la Maison Blanche veut absolument conserver son ailier de 25 ans.
C’est surtout le président Florentino Pérez qui insiste pour sa prolongation de contrat. Le patron des Merengue considère toujours Vinicius Junior comme un pilier du projet sportif et économique. Malgré la méforme de sa star, qui compte tout de même 18 buts et 13 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, le dirigeant croit fermement au retour du dribbleur au premier plan. Le Real Madrid s’oppose donc à l’avis des supporters remontés. Mais pour le moment, la source rappelle qu’il n’existe aucun accord entre les deux parties, le clan Vinicius Junior réclamant un salaire très élevé, tandis que les décideurs refusent de revoir leur offre à la hausse.
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Bah non il sera racheter 200M ^^ C est comme Mc Court qui croit que l OM vaut 1.2Milliard alors qui vaut 594M lol

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Dit celui qui les a déjà dans le c.. ! ^^

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Et bien tu verras que Lyon ne sera pas vendu au prix que eagle a racheté

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Arrête de lire la presse et renseigne toi y a le remboursement du stade qui va durée encore 17ans est la dette de 200 a 300M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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