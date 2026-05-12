Sergio Ramos rachète le FC Séville pour 450 ME

En grande difficulté financière, le FC Séville va être sauvé par le champion du monde Sergio Ramos, qui est sur le point de racheter le club pour une somme rondelette.

C’est ce qu’on appelle un club de coeur. Né à Camas en Andalousie et formé au FC Séville, Sergio Ramos a beau avoir joué pendant 16 ans au Real Madrid, il n’oublie pas son premier amour. Après un retour éphémère en tant que joueur en 2023, le défenseur central désormais quasiment retraité a pris la décision de racheter le club andalou. Avec son frère René, il compte ainsi utiliser leur société commune Five Eleven Capital, pour récupérer un club en grande perdition sportive et moins puissant financièrement qu’il y a quelques années.

Selon la RTVE, une dernière réunion entre les acheteurs et les propriétaires actuels a eu lieu ce mardi, et cela a débouché sur un accord pour la vente du club à la famille Ramos. Le montant final sera compris entre 400 et 450 ME pour le FC Séville. Il ne manque désormais plus que les signatures pour rendre tout cela officiel, et même Fabrizio Romano a confirmé qu’il restait simplement des précisions entre avocats pour tout finaliser.

Le FC Séville, un modèle économique à la ramasse

Ce rachat permettrait au FC Séville de souffler un bon coup, car les dettes s’accumulent dangereusement. Les absences en Ligue des Champions ont fait très mal, tout comme les faibles ventes des ces dernières années. Ce sont plus de 100 ME qui ont été perdus sur ces deux dernières années, signe d’un train de vie qui n’était plus en adéquation avec les résultats. Sergio Ramos va donc devoir mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, car la presse espagnole soulignait il y a quelques mois que la masse salariale au sein du club représentait quasiment 99 % des revenus. Cela a aussi mis le FC Séville dans le rouge pour recruter, le fair-play financier de la Liga imposant des limites strictes à la formation andalouse.