Barça : La terrible menace sur la tête de Lamine Yamal

Lamine Yamal souffle le chaud et le froid depuis le début de cette nouvelle saison. Le jeune prodige espagnol est notamment sujet à des blessures à répétition.

Le FC Barcelone est l'un des clubs les plus ambitieux d'Europe cette saison. Hansi Flick a déjà bien fait progresser son collectif mais sait que l'équilibre reste fragile. Surtout avec un Lamine Yamal pas vraiment au top de sa forme. Le crack catalan est notamment sujet à des blessures récurrentes. Notamment avec une pubalgie qui a du mal à le laisser tranquille. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Lamine Yamal souffre. Une situation qui l'a récemment poussé à consulter de nombreux médecins et spécialistes. Son désir est avant tout de savoir s'il doit se faire opérer ou s'il peut encore enchainer les matchs en ayant un traitement.

Yamal, stop ou encore ?

Et cette future décision aura une importance assez énorme. Pour rappel, une Coupe du monde arrive en fin de saison avec l'Espagne et s'il y a bien une compétition que rêve de jouer Yamal, c'est celle-ci. Pour le moment, que ce soit du côté du joueur ou du Barça, on ne veut pas entendre parler d'une opération. Car si tel était le cas, l'indisponibilité du Barcelonais serait estimée à deux mois minimum. Lamine Yamal suit actuellement un traitement au quotidien, qu'il espère le plus efficace possible pour ne pas avoir à subir une intervention chirurgicale.

L. Yamal Nasraoui Ebana Espagne • Âge 18 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 7 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 7 Buts 3 Passes décisives 4 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A noter que dans le passé, Leo Messi avait aussi souffert d'une pubalgie au Barça. L'Argentin n'avait pas eu besoin de recourir à une opération en suivant un traitement bien particulier. De quoi certainement donner des espoirs à un Lamine Yamal qui veut mettre de côté cette blessure bien dérangeante. Car tout le monde doit faire avec cette situation inconfortable. Pour ne rien arranger, Lamine Yamal continue aussi de faire parler de lui en dehors des terrains, entre sa relation amoureuse et son sens de la fête. A 18 ans, le natif de Esplugues de Llobregat est déjà un premier tournant de sa jeune carrière.