« Le Real Madrid a l’attitude d’une petite équipe », la presse barcelonaise furieuse

La victoire du Real Madrid dimanche contre le FC Barcelone après une rencontre très moyenne est difficilement contestable. Mais du côté du Barça, on juge minable le comportement de Kylian Mbappé et ses coéquipiers après le match.

Le Real Madrid a fait le break en tête de la Liga après sa victoire contre le FC Barcelone (2-1), puisque les Merengue comptent désormais 5 points d'avance sur leurs éternels rivaux. Sur le plan footballistique, on ne s'est pas régalé, mais la réalité est là, le Barça est passé à côté de son match, et a confirmé à Bernabeu que ses ambitions sportives seront à relativiser cette saison. Mais, dans la presse sportive barcelonaise, si on est sévère avec Lamine Yamal et les joueurs du club catalan, on ne manque pas de stigmatiser l'attitude du Real Madrid, et essentiellement ce qu'il s'est passé après le coup de sifflet final. Et ce lundi, Santi Nolla, directeur du Mundo Deportivo , le puissant quotidien sportif, tape dur sur les Madrilènes dans son éditorial.

Madrid fête sa victoire, le Barça ne digère pas

Pour le journaliste, la célébration d'après-match et l'attitude du Real Madrid à l'encontre de Lamine Yamal sont minables. « Le plus grand match du football mondial a été une rencontre serrée, dont l'issue a finalement été décidée par les détails. Un penalty oublié à la 92e minute n'est pas une mince affaire. Mais cela importe peu aux grandes gueules madrilènes, surtout préoccupées par les déclarations de Lamine la veille du match (...) Le Barça a manqué d'éclat à Madrid, tandis que le Real Madrid a été trop théâtral. La célébration finale, comme s'ils avaient remporté la Ligue des champions, était excessive, typique d'une petite équipe, et les joueurs du Real Madrid sont même allés provoquer Lamine à la fin du match », constate Santi Nolla.