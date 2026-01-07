ICONSPORT_275056_0308
Vinicius

Real : Vinicius refuse une offre stratosphérique

Liga07 janv. , 21:30
parEric Bethsy
0
Alors que son contrat expire l’année prochaine, Vinicius Junior reste en désaccord avec le Real Madrid. La situation n’a pas échappé à Chelsea qui va tenter d’arracher la signature de l’ailier madrilène. Mais le Brésilien écarte l’hypothèse d’un départ chez les Blues.
Ça ne s’arrange pas pour Vinicius Junior. Loin de son meilleur niveau, l’ailier du Real Madrid a encore subi des sifflets à Santiago Bernabéu dimanche. Sa performance contre le Betis (5-1) n’a toujours pas convaincu les supporters également agacés par son désaccord avec la direction. Depuis plusieurs mois, le Brésilien négocie une prolongation de son contrat qui expire en 2027. Mais alors qu’un accord était proche l’été dernier, les deux parties se sont éloignées.

Lire aussi

Chelsea trop pauvre pour se payer Vinicius Jr !Chelsea trop pauvre pour se payer Vinicius Jr !
Sa situation ne passe pas inaperçue en plein mercato. En Angleterre, The Guardian affirme que Chelsea prépare une offre à 156 millions d’euros pour le transfert de Vinicius Junior. L’arrivée des Blues aurait pu faire tourner la tête de l’international auriverde. Mais ce n’est pas du tout la tendance donnée en Espagne. Le journaliste de l’émission El Chiringuito Marcos Benito assure que le Merengue n’envisage absolument pas un départ du côté de Londres. Malgré l’absence d’accord avec ses dirigeants, Vinicius Junior ne pense qu’à prolonger son bail au Real Madrid. L’ancien joueur de Flamengo refuse ainsi d’utiliser Chelsea comme moyen de pression dans les négociations.
Pourtant, un coup de pouce médiatique n’aurait pas été superflu pour convaincre Florentino Pérez. Intransigeant, le président madrilène, qui n’avait pas cédé face aux exigences de Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos, refuse de placer Vinicius Junior tout en haut de la grille salariale. Le dirigeant n’est pas non plus du genre à accepter la demande de l’entourage de l’ailier qui réclame une prime à la signature. Il faut dire que le numéro 7 du Real Madrid ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Son niveau actuel n’incite pas ses supérieurs à faire des folies malgré le risque de le perdre libre l’année prochaine.
0
Derniers commentaires

OM : Greenwood et 9 stars du PSG dans le top 100 des joueurs les plus chers

Sans lui l’OM serait à la cave

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Tu est raciste

C’est fini pour l’OL, Abdelli a choisi l’OM

Quand c est un joueur libre Lyon serait intéressé, quand il faut se serrer la ceinture un joueur libre ca se refuse pas

PSG-OM : Il cartonne à l'entraînement et fait hésiter De Zerbi

" Et qui sera certainement bien utile ce jeudi pour réitérer l’exploit " Face à quasiment l'équipe type et sans csc ça va être difficile ... Faudra encore compter sur l'arbitre

Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

Ne brulons pas ce qu'on a adoré.Sa blessure l'a beaucoup affecté mais il revient en forme.Pour sa prolongation de contrat Paris trouvera un accord.Paris a le temps

