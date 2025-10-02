Real : Vinicius harcelé et maltraité, il vit un cauchemar

Dans le viseur de la presse espagnole depuis plusieurs semaines, Vinicius Junior vit de moins en moins bien le traitement dont il bénéficie. Au point d’envisager un départ du Real Madrid l’été prochain ?

Plutôt discret face au Kairat Almaty mardi lors de la 2e journée de Ligue des Champions, Vinicius Junior a été remplacé à la 70e minute par Rodrygo. Il n’en fallait pas davantage pour que dès le lendemain, la presse espagnole titre sur un potentiel malaise entre Xabi Alonso et l’international brésilien, lequel ne serait pas heureux au Real Madrid où il entretiendrait de mauvaises relations avec son entraîneur. Chaque jour ou presque, le mal-être de « Vini » au Real Madrid fait les gros titres dans les médias espagnols, une situation qui pèse sur le moral du joueur de 25 ans.

Selon les informations du site Defensa Central, Vinicius est « très contrarié » par le traitement qui lui est réservé dans la presse madrilène depuis plusieurs semaines. D’autant que dans le cas présent, Vinicius ne comprend pas la polémique car il estime être sorti avec le sourire du terrain lors de son rempalcement contre le Kairat Almaty en Ligue des Champions. « Vini commence à en avoir assez d'une partie de la presse qui ne parle de lui qu'en termes négatifs , cherchant constamment à le dénigrer et à alimenter les rumeurs dans le seul but de saper sa réputation » ajoute par ailleurs le média pro-Real.

Des polémiques de plus en plus nombreuses qui pourraient lasser l’ailier gauche merengue, au point de le convaincre de faire ses valises. Car pour rappel, les négociations pour une prolongation du contrat de Vinicius Junior au-delà de 2027 n’ont toujours pas abouti sur un accord. L’été prochain, il ne restera donc plus qu’un an de contrat à « Vini » et une décision devra être prise, à savoir une vente du Brésilien ou une prolongation actée. L’Arabie Saoudite et plusieurs gros clubs européens, notamment en Angleterre, restent à l’affût. En Espagne, le PSG a également été cité comme un potentiel courtisan, mais cette piste n’a donc pour l’instant trouvé aucune confirmation en France.