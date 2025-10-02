ICONSPORT_272051_0176

Real : Vinicius harcelé et maltraité, il vit un cauchemar

Liga02 oct. , 19:30
parCorentin Facy
Dans le viseur de la presse espagnole depuis plusieurs semaines, Vinicius Junior vit de moins en moins bien le traitement dont il bénéficie. Au point d’envisager un départ du Real Madrid l’été prochain ?
Plutôt discret face au Kairat Almaty mardi lors de la 2e journée de Ligue des Champions, Vinicius Junior a été remplacé à la 70e minute par Rodrygo. Il n’en fallait pas davantage pour que dès le lendemain, la presse espagnole titre sur un potentiel malaise entre Xabi Alonso et l’international brésilien, lequel ne serait pas heureux au Real Madrid où il entretiendrait de mauvaises relations avec son entraîneur. Chaque jour ou presque, le mal-être de « Vini » au Real Madrid fait les gros titres dans les médias espagnols, une situation qui pèse sur le moral du joueur de 25 ans.
Selon les informations du site Defensa Central, Vinicius est « très contrarié » par le traitement qui lui est réservé dans la presse madrilène depuis plusieurs semaines. D’autant que dans le cas présent, Vinicius ne comprend pas la polémique car il estime être sorti avec le sourire du terrain lors de son rempalcement contre le Kairat Almaty en Ligue des Champions. « Vini commence à en avoir assez d'une partie de la presse qui ne parle de lui qu'en termes négatifs , cherchant constamment à le dénigrer et à alimenter les rumeurs dans le seul but de saper sa réputation » ajoute par ailleurs le média pro-Real.

Des polémiques de plus en plus nombreuses qui pourraient lasser l’ailier gauche merengue, au point de le convaincre de faire ses valises. Car pour rappel, les négociations pour une prolongation du contrat de Vinicius Junior au-delà de 2027 n’ont toujours pas abouti sur un accord. L’été prochain, il ne restera donc plus qu’un an de contrat à « Vini » et une décision devra être prise, à savoir une vente du Brésilien ou une prolongation actée. L’Arabie Saoudite et plusieurs gros clubs européens, notamment en Angleterre, restent à l’affût. En Espagne, le PSG a également été cité comme un potentiel courtisan, mais cette piste n’a donc pour l’instant trouvé aucune confirmation en France.
Derniers commentaires

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Incroyable. Et c'est pas moi qui aurait misé sur Ozer pour accomplir cet exploit tant il me parait (à tort ?) friable. "dans le jeu"

EdF : Deschamps a snobé Pavard, mérité ou pas ?

Le seul a chialer son complexe est toi ici

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Si notre numéro 9 se met à planter, mais où va le monde ? :D

Özer stoppe trois pénaltys, Lille gagne à la Roma

Bravo au LOSC, et allez l'OL.

OL - Red Bull Salzbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Il est à noter qu'avec ce but Satriano vient d'augmenter son total de but en carrière de presque 12% 🤓

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

