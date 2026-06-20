PSG : Le Real a vu Bouaddi, c'est du sérieux

Malgré les déclarations de son président Olivier Létang, Ayyoub Bouaddi a de grandes chances de quitter le LOSC cet été. L’international marocain plaît au Paris Saint-Germain, à Arsenal mais aussi au Real Madrid qui a envoyé des intermédiaires afin de l’observer pendant le Mondial 2026.

Ayyoub Bouaddi devra s’y faire. Depuis sa grande performance contre le Brésil (1-1) dimanche dernier, le milieu du Maroc a changé de dimension. On parle désormais d’un des jeunes talents les plus prometteurs au monde. Ce statut en fait inévitablement une cible très convoitée sur le marché des transferts. Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain tourne autour du Lillois sensible à l’intérêt parisien. Et les cadors à l’étranger commencent aussi à se rapprocher.

Lire aussi PSG : Le Real fait tourner la tête de Bouaddi

Les Gunners d’Arsenal sont présentés comme de sérieux concurrents pour le double champion d’Europe qui devra également se méfier du Real Madrid. Après les signatures de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté et Marc Cucurella, la Maison Blanche se verrait bien poursuivre ses emplettes avec Ayyoub Bouaddi. Mais avant de passer à l’action sur ce dossier, le club dirigé par Florentino Pérez veut d’abord s’assurer que le milieu de 18 ans a les épaules pour briller au plus haut niveau.

Les Merengue ont donc envoyé des émissaires au Gillette Stadium de Boston pour observer l’international marocain face à l’Ecosse (1-0) la nuit dernière. Rien de bien concret pour le moment. Mais l’information du journaliste de AS Ruben Martin confirme que le potentiel d’Ayyoub Bouaddi attise la curiosité du Real Madrid. Il ne serait pas étonnant que le géant espagnol continue de suivre le Lion de l’Atlas jusqu’à la fin de son parcours dans cette Coupe du monde. Et qui sait, si les rapports sur ses prestations sont positifs, l’envoi d’une offre madrilène au LOSC n’est pas à exclure dans ce feuilleton qui ne fait que commencer.