Real : Mourinho prend Mbappé pour taper sur la presse

Présent en conférence de presse ce vendredi, avant le match contre Villarreal, c'est un José Mourinho survolté qui est monté au créneau pour évoquer le traitement du dossier Kylian Mbappé par la presse espagnole. Déjà sous pression, le Special One a défendu son joueur.

De retour cet été sur le banc du Real Madrid , l'entraîneur portugais n'aura pas mis longtemps avant de devoir faire face à la tempête. Alors que les Merengue sont déjà à six points du FC Barcelone, et que clairement José Mourinho ne trouve pas les bons réglages, ce dernier a profité d'une conférence de presse pour en découdre avec les médias espagnols. Pas loin de voir un complot contre le Real Madrid, le Special One a notamment évoqué les récentes polémiques sur Kylian Mbappé pour dire tout le mal qu'il pensait des commentaires de la presse sur son équipe. Mourinho en est certain, on veut nuire au club de la capitale.

Mbappé et le Tour de Suisse, Mourinho attaque

« Prenons l'exemple de Mbappé. Après sa blessure avec l’équipe de France, il est venu ici, a été diagnostiqué et a consulté un spécialiste externe, car son genou a un historique qu'il ne faut pas négliger. Les diagnostics concordaient parfaitement. Un programme de rétablissement a été mis en place, sans qu'il soit nécessaire d'en connaître les détails. Et puis, il y a cette volonté de chercher des problèmes là où il n'y en a pas (…) D'abord, l'histoire de la virée en boîte de nuit, qui n'en était pas une. Il s'agissait d'un lieu privatisé pour un événement de la Fashion Week de Paris. Ensuite, l'épisode du vélo en Suisse, dans un hôtel composé de petits pavillons individuels. Il s'agissait simplement de vélos pour se rendre aux espaces communs de cet hôtel très tranquille. Et pourtant, à vous lire, on a eu l'impression qu'il participait au Tour de Suisse », a lancé, sans sourire, l'entraîneur du Real Madrid.

Pour José Mourinho, tout cela ne cache qu'un but, c'est que Kylian Mbappé soit hué par les supporters madrilènes à Santiago-Bernabeu. Alors que l'entraîneur est clair, un joueur qui ne serait pas à la hauteur de ses attentes n'aura même pas l'occasion de se faire conspuer. « Je vous promets que tout joueur du Real Madrid qui ne se comporte pas comme un joueur du Real Madrid ne sera même pas sur le banc. On ne pourra pas le huer, car il sera chez lui », a prévenu le Special One. Vivement samedi soir et le Real-Villarreal programmé à 21 heures.