Mbappé Ballon d'Or 2026, Ibrahimovic se fâche

" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣
Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.
Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui
Il en est où le projet "OM NEXT GÉNÉRATION"?
En espérant que le costume ne soit pas trop grand pour lui
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🚨🚨 KYLIAN MBAPPÉ MAIS QU'EST-CE QUE TU NOUS AS FAIT !!!!!! 🤯🤯🤯 14 BUTS EN COUPE DU MONDE !!! MEILLEUR BUTEUR DE L'ÉQUIPE DE FRANCE !!!!!!!!! LE MODE QU'IL ACTIVE QUAND CETTE COMPÉTITION COMMENCE, C'EST N'IMPORTE QUOI !!!!!! 😱