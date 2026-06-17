Mbappé Ballon d'Or 2026, Ibrahimovic se fâche

Auteur d'un doublé retentissant hier mardi soir face au Sénégal lors de la victoire de l'équipe de France (3-1), Kylian Mbappé a mis Zlatan Ibrahimovic en extase. L'ancienne star du PSG voit même le capitaine des Bleus remporter le Ballon d'Or cette année s'il continue.

La Coupe du monde, c'est devenu son terrain de chasse. A seulement 27 ans, Kylian Mbappé a inscrit ses 13e et 14 buts dans la plus prestigieuse des compétitions mondiales. Après une première mi-temps complètement ratée, où la moindre passe avait l'air d'être une ascension pour lui, le capitaine de l'équipe de France s'est rattrapé en ouvrant le score sur une passe délicieuse de Michael Olise, lequel a lui aussi retrouvé un niveau remarquable dès son replacement dans l'axe après la pause.

A quelques secondes de la fin du match, Mbappé a réitéré, cette fois d'une grosse frappe en dehors de la surface. Une prestation qui a laissé Zlatan Ibrahimovic sans voix, lui qui estime que le débat pour le prochain Ballon d'Or risque de s'épuiser rapidement si le numéro 10 tricolore continue sur sa lancée.

Mbappé mérite le Ballon d'Or selon Zlatan Ibrahimovic

« La passe décisive de Olise pour Mbappé ? De la pure classe. Pas de panique. Pas de précipitation. Juste de l’intelligence. Et puis Mbappé l’a terminée comme si c’était une séance d’entraînement. C’est ce que font les joueurs de classe mondiale. Une occasion. Un toucher. But. Mais le troisième but... wow. Ce n’était pas un but. C’était une déclaration. La confiance. Le mouvement. La finition. Chaque défenseur dans le stade savait ce que Mbappé voulait faire et personne n’a pu l’arrêter.

Quand un joueur atteint ce niveau, les tactiques n’ont plus d’importance. Les entraîneurs n’ont plus d’importance. Vous assistez simplement à de la grandeur. Les gens n’arrêtent pas de me demander qui peut gagner le Ballon d’Or. Si Mbappé produit des moments comme ça sur la plus grande scène, la conversation devient très courte », a déclaré celui qui est consultant pour Fox Sports le temps du Mondial.

En attendant la suite, Kylian Mbappé a un double objectif : dépasser Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, mais surtout rattraper Lionel Messi, qui a inscrit ses 14, 15 et 16e buts dans la nuit face à l'Algérie. Un beau Mondial qui se profile.