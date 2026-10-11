Real : Mourinho fait grève, la vraie raison dévoilée

Le Real Madrid ne vit pas un début de saison de tout repos. José Mourinho ne semble d’ailleurs plus vraiment vouloir s’exprimer devant la presse.

Le Real Madrid souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. Le club merengue est un peu décroché en Liga et ne convainc pas dans le jeu. Les relations entre les joueurs seraient également tendues. José Mourinho éprouve des difficultés à gérer ses nombreuses stars ainsi que les critiques visant son équipe. Le Portugais en veut aussi beaucoup à l’arbitrage, qu’il juge ouvertement défavorable au Real Madrid. Ce samedi, il a d’ailleurs décidé de ne pas se présenter en conférence de presse. Et les raisons de cette décision commencent à se préciser.

Mourinho part en guerre contre la presse ?

Le journaliste Abraham Romero a en effet rapidement évoqué les raisons du boycott de la presse par Mourinho : « En interne, il a expliqué qu’il ne prendrait pas la parole afin d’éviter une sanction ». Le Portugais craignait donc de perdre le contrôle de ses propos et de risquer une suspension pour les prochaines rencontres du Real Madrid, notamment le choc à venir face au FC Barcelone, très important dans la course au titre.

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Le Real Madrid ne comprend notamment pas la décision d’exclure Vinicius Jr contre Villarreal, alors que le Brésilien avait tiré les cheveux d’un adversaire avant de marquer son but. La Casa Blanca estime être désavantagée depuis plusieurs semaines, sur fond d’affaire Negreira, qui continue de faire polémique dans la capitale espagnole. La tension est à son comble au Real Madrid, qui peine à retrouver de la sérénité.

Ce mercredi soir, en Ligue des champions, un déplacement périlleux sur la pelouse de l’AS Roma attend pourtant les Madrilènes. Un rendez-vous important qu’ils ne devront pas manquer, au risque de voir la crise s’intensifier.