Libre depuis son départ de l'OGC Nice en juin dernier, Florian Maurice ne sera pas resté longtemps loin du football. En effet, l'ancien joueur, et directeur sportif de l'OL, Rennes et Nice, va poser ses valises à Troyes. L'ESTAC cherchait un remplaçant à Jocelyn Blanchard, parti en octobre suite à des problèmes internes avec le club aubois.

L'Equipe, qui fait cette annonce, l'ancien joueur de l'OL, du PSG et de l'OM a obtenu des garanties concernant sa marge de manœuvre lors du prochain marché hivernal des transferts afin de renforcer l'équipe entraînée par Stéphane Dumont. C'était une exigence indispensable avant que Florian Maurice donne son accord aux dirigeants de l'ESTAC. De même, les responsables du club actuellement 14e de Lorsque l'on est passé par Lyon, Rennes et Nice, devenir directeur sportif de Troyes pourrait faire hésiter, le club de la planète City Football Group visant juste le maintien. Mais ce mercredi, c'est le choix fait que Florian Maurice, qui était sans contrat depuis son départ de Nice. Selon, qui fait cette annonce, l'ancien joueur de l'OL, du PSG et de l'OM a obtenu des garanties concernant sa marge de manœuvre lors du prochain marché hivernal des transferts afin de renforcer l'équipe entraînée par Stéphane Dumont. C'était une exigence indispensable avant que Florian Maurice donne son accord aux dirigeants de l'ESTAC. De même, les responsables du club actuellement 14e de Ligue 1 ont eu une réponse positive concernant ses exigences salariales, ce qui a forcément poussé Florian Maurice à dire banco.

Nice-Troyes au calendrier de la Ligue 1

Si le club de Troyes a recruté Florian Maurice à cette époque de la saison, c'est que l'ESTAC s'est séparé de Jocelyn Blanchard, qui avait rejoint l'Aube cet été. Mais ce dernier faisait l'objet d'une enquête interne concernant son comportement et les deux parties ont préféré se séparer. Hasard du calendrier, même si on ne connait pas encore la date précise à laquelle Florian Maurice sera intronisé directeur sportif de l'ESTAC, ce samedi, Troyes se déplace à l'Allianz Riviera pour y affronter l'OGC Nice. S'il a déjà intégré ses nouvelles fonctions, on ignore si l'ancien joueur fera le voyage dans un club d'où il est parti très marqué, notamment suite à un clash assez violent avec des supporters au retour d'un déplacement. Il est exact que la saison passée, le Gym s'est sauvé après un barrage contre l'AS Saint-Étienne et que forcément la tension était énorme pour tout le monde.