Accroché par Naples (2-2) mardi en Ligue des Champions, Manchester City ne parvient pas à se relancer. Entre les difficultés des Citizens et la menace d’une relégation en deuxième division, Erling Haaland semble accuser le coup.

On n’ira pas jusqu’à parler de crise, mais Manchester City ne pas va bien. Les Citizens ont été accrochés par Naples mardi en Ligue des Champions et restent sur trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues. La série reflète bien leurs difficultés ainsi que le maigre contenu de leurs rencontres. Au-delà de l’adaptation aux méthodes du manager Enzo Maresca, on peut également y voir les effets d’un contexte pesant.

Rappelons que le club mancunien, coupable d’une centaine d’infractions au règlement financier de la Premier League, se retrouve sous la menace de lourdes sanctions. Elles pourraient aller jusqu’à un gros retrait de points synonyme de relégation en Championship (D2 anglaise). C’est pourquoi les propos d’Erling Haaland font beaucoup parler de l’autre côté de la Manche, l’attaquant norvégien étant apparu très affecté en zone mixte mardi soir.

Haaland remet tout en question

« Le football est à la fois si facile et si difficile. Quand tu gagnes des matchs, tout est facile et tu sais ce que tu dois faire. Mais quand tu ne gagnes pas, tu commences à tout remettre en question, a lâché le Cyborg devant les journalistes. La meilleure chose à faire, c'est ne pas réfléchir. On a tellement de qualité donc il s'agit de tirer profit de la qualité de chaque joueur. On doit se regrouper, rester positifs, mettre toute notre énergie sur le terrain et essayer de faire de notre mieux. »

Il faudra effectivement montrer un autre visage dimanche sur le terrain d’Arsenal. « On va affronter les champions, c'est le match le plus difficile de la saison. On a besoin d'une grande performance de chacun des joueurs. C'est toujours bien d'affronter les meilleures équipes », a annoncé Erling Haaland, ravi de retrouver son meilleur ennemi Gabriel.