Real : Mourinho arrive, Tchouaméni fait ses cartons

La nomination de José Mourinho à la tête du Real Madrid risque d’obscurcir l’avenir d’Aurélien Tchouaméni dans la capitale espagnole. L’ancien Monégasque n’entre pas dans les plans du Portugais.

Titulaire sous les ordres de Xabi Alonso puis d’Alvaro Arbeloa et indiscutable aux yeux de Didier Deschamps en équipe de France, Aurélien Tchouaméni pourrait voir son statut évoluer la saison prochaine . L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l’AS Monaco va faire la connaissance de José Mourinho après la Coupe du monde. Il faudra pour l’international français être particulièrement performant pour entrer dans les petits papiers du Special One.

Mourinho pas fan de Tchouaméni ?

Et pour cause, le journaliste Ramon Alvarez révèle qu’Aurélien Tchouaméni « n’est pas considéré comme intouchable par José Mourinho ». Au contraire, le nouvel entraîneur du Real Madrid lui préfère des profils comme Jude Bellingham ou encore Federico Valverde au milieu de terrain, sans compter que le Real Madrid a recruté Bernardo Silva, capable de jouer comme créateur mais aussi dans un double pivot comme il lui est arrivé de le faire à Manchester City.

L’avenir de l’international tricolore est donc incertain et un départ du Real Madrid n’est pas à exclure dans le cas où José Mourinho ne changerait pas d’avis sur le Français. De son côté, le vice-capitaine des Bleus n’a certainement pas l’intention de se laisser abattre et va tout faire pour convaincre l’entraîneur portugais qu’il peut être un joueur précieux pour l’avenir de la Casa Blanca.

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En Premier League, le dossier est observé de près. Aurélien Tchouaméni a la cote dans de nombreux clubs qui apprécient ses qualités physiques et techniques au milieu de terrain, sans oublier sa polyvalence qui lui a permis de rendre de fiers services à Carlo Ancelotti dans une position de défenseur central dans un passé pas si lointain. Focus sur le Mondial, Aurélien Tchouaméni sait en tout cas qu’il aura fort à faire à son retour des Etats-Unis pour gagner sa place de titulaire dans le Real Madrid de José Mourinho.