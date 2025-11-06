ICONSPORT_276182_0033

Real Madrid : Tchouaméni absent un mois

Liga06 nov. , 14:14
parGuillaume Conte
Revenu à un niveau très correct avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni n’était pas convoqué par Didier Deschamps pour les prochains matchs. Le Real Madrid a communiqué ce jeudi en début d’après midi sur la blessure de son milieu de terrain, touché musculairement à la jambe gauche et qui ne fera pas son retour avant le courant du mois de décembre. 
EdF : Pas de scandale Tolisso pour les Lyonnais

A part Olyse, et encore c'est plus un attaquant, il n'y a pas un milieu dans la liste que je veux à la place de Tolisso à Lyon

OM : L’arbitre a été parfait, Pierre Ménès le félicite

Aligné, pas de peno pour l'OM et défaite méritée sur le contenu du match... Maintenant ça va être chaud pour la qualif.

OM : Eric Di Méco en larmes, Adrien Rabiot lui manque

Ah l'épisode Rabiot a ete un très gros coup dur et on le voit maintenant

OL : Tolisso ne trichait pas, sale nouvelle pour Lyon

apres on a l'habitude de prendre des rouges quand le joueur touche le ballon donc ca changera pas trop ..

LdC : L'OM frustré par l'Atalanta et l'arbitre

C est toute la différence entre un grand club et un petit club. Le fait de jeu tourne toujours en faveur du grand club

