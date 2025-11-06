Real Madrid : Tchouaméni absent un mois

Revenu à un niveau très correct avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni n’était pas convoqué par Didier Deschamps pour les prochains matchs. Le Real Madrid a communiqué ce jeudi en début d’après midi sur la blessure de son milieu de terrain, touché musculairement à la jambe gauche et qui ne fera pas son retour avant le courant du mois de décembre.