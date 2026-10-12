Real Madrid : « Quitter cette Liga pourrie », la proposition choc

Le Real Madrid est en guerre contre l’arbitrage en Liga, et le FC Barcelone est directement concerné par cette polémique. Dans ce contexte tendu, certains vont jusqu’à suggérer que le club merengue abandonne carrément le championnat espagnol.

Le Real Madrid a pris le meilleur sur Villarreal ce week-end en Liga. Une victoire sur la plus petite des marges qui a beaucoup fait parler en Espagne. Vinicius Jr est notamment au cœur des débats, lui qui a été exclu après avoir tiré les cheveux d’un adversaire. Pour de nombreux observateurs madrilènes, les sanctions visant les joueurs du Real sont excessives. José Mourinho a d’ailleurs esquivé la presse après le succès face à Villarreal. La tension est à son comble en Espagne, sur fond d’affaire Negreira. Selon Siro López, le Real Madrid devrait même envisager de quitter la Liga pour manifester son mécontentement.

Le Real Madrid victime d'un complot ?

Dans des propos émis sur sa chaine YouTube, le consultant a en effet déclaré : « L’arbitrage est une guerre déclarée et cela ne changera pas. Il y a un règlement pour le Real Madrid et un autre pour toutes les autres équipes. Chez moi, ça s’appelle de la manipulation.

(...) Quitter cette Liga pourrie serait la meilleure solution si le Real Madrid ne doit pas bénéficier de conditions équitables. Ceux qui estimaient que le Real n’aurait pas dû se présenter en finale de la Coupe avaient peut-être raison. Le club ne devrait même plus participer au championnat tant que certains arbitres ayant eu des liens directs avec Negreira continueront à officier sur les terrains. »

Voilà des déclarations qui ne manqueront pas d’alimenter le débat autour de l’arbitrage en Espagne. Dans ce climat particulièrement tendu, le Real Madrid doit également préparer un déplacement périlleux en Ligue des champions cette semaine, sur la pelouse de l’AS Roma. Les hommes de José Mourinho devront se montrer à la hauteur pour éviter le piège, alors que les tensions autour du club merengue ne cessent de s’intensifier.