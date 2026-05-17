Payer pour éviter deux fiascos, la solution radicale de l'OM

L’Olympique de Marseille
s’apprête à vivre un été sous le signe de l’austérité. Entre résiliations et
ventes, beaucoup d’éléments vont quitter le club après une saison considérée
comme ratée.
Ce dimanche soir, certains
supporters de l’Olympique de Marseille pourront pousser un ouf de soulagement.
Après une saison chaotique, marquée par une année 2026 en
constante dégringolade, le club de la cité phocéenne joue son dernier match de
cet exercice 2025-2026 ce dimanche soir face au Stade Rennais. Un match avec
tout de même un enjeu important puisque l’OM
peut assurer en cas de victoire,
une qualification en Europa League la saison prochaine. Même si ce n’est pas la
Ligue des champions, une coupe d’Europe permettrait d’assurer des revenus pour
la saison prochaine. D’un point de vue financier, la nouvelle direction de l’OM
prévoit une baisse nette de la masse salariale avec des ventes, mais pas que...
Marseille obligé de payer Aubameyang et Kondogbia pour qu'ils partent
Le journal l’Équipe explique ce
dimanche que le club de la cité phocéenne a prévu quelques coupures et des
ventes en nombre. « L'absence de Ligue des champions pour 2026-2027
conjuguée à des déficits importants vont obliger l'OM à redimensionner son
projet, un peu comme l'OL à l'été 2025, » écrit le quotidien français. Par
conséquent, certains joueurs prêtés cette saison au sein de la cité phocéenne
repartiront dans leur club à l’image d’Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard ou
Ethan Nwaneri.
D’autres éléments vont sûrement disputer leur dernier match sous
la tunique marseillaise. Le board olympien évoque des potentielles résiliations
de contrat pour Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffroy Kondogbia ou encore pour
les joueurs revenant de prêt. Ce serait une décision rare pour des joueurs encore sous contrat, et qu'il va falloir payer pour faire partir de Marseille, car un transfert est impossible pour le Gabonais comme pour le Centrafricain.
Des ventes concernent également les cadres et
gros salaires du vestiaire comme Mason Greenwood et Pierre-Émile Hojbjerg. Une
grande cure d’austérité est attendue dans le sud de la France et le vent d’un
nouveau projet souffle sur l’OM. Un projet moins coûteux et par définition
moins ambitieux que les deux dernières saisons.