ICONSPORT_366057_0267

Payer pour éviter deux fiascos, la solution radicale de l'OM

OM17 mai , 16:30
parNathan Hanini
5
L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été sous le signe de l’austérité. Entre résiliations et ventes, beaucoup d’éléments vont quitter le club après une saison considérée comme ratée.
Ce dimanche soir, certains supporters de l’Olympique de Marseille pourront pousser un ouf de soulagement. Après une saison chaotique, marquée par une année 2026 en constante dégringolade, le club de la cité phocéenne joue son dernier match de cet exercice 2025-2026 ce dimanche soir face au Stade Rennais. Un match avec tout de même un enjeu important puisque l’OM peut assurer en cas de victoire, une qualification en Europa League la saison prochaine. Même si ce n’est pas la Ligue des champions, une coupe d’Europe permettrait d’assurer des revenus pour la saison prochaine. D’un point de vue financier, la nouvelle direction de l’OM prévoit une baisse nette de la masse salariale avec des ventes, mais pas que...

Marseille obligé de payer Aubameyang et Kondogbia pour qu'ils partent

Le journal l’Équipe explique ce dimanche que le club de la cité phocéenne a prévu quelques coupures et des ventes en nombre. « L'absence de Ligue des champions pour 2026-2027 conjuguée à des déficits importants vont obliger l'OM à redimensionner son projet, un peu comme l'OL à l'été 2025, » écrit le quotidien français. Par conséquent, certains joueurs prêtés cette saison au sein de la cité phocéenne repartiront dans leur club à l’image d’Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard ou Ethan Nwaneri.
D’autres éléments vont sûrement disputer leur dernier match sous la tunique marseillaise. Le board olympien évoque des potentielles résiliations de contrat pour Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffroy Kondogbia ou encore pour les joueurs revenant de prêt. Ce serait une décision rare pour des joueurs encore sous contrat, et qu'il va falloir payer pour faire partir de Marseille, car un transfert est impossible pour le Gabonais comme pour le Centrafricain.
Des ventes concernent également les cadres et gros salaires du vestiaire comme Mason Greenwood et Pierre-Émile Hojbjerg. Une grande cure d’austérité est attendue dans le sud de la France et le vent d’un nouveau projet souffle sur l’OM. Un projet moins coûteux et par définition moins ambitieux que les deux dernières saisons.

Lire aussi

TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : OM - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Articles Recommandés
ICONSPORT_180739_0015
Liga

FC Séville - Real Madrid : Les compositions (19h sur beIN Sports 4)

Lucas Chevalier ne jouera pas le Mondial avec la France
Equipe de France

Lucas Chevalier rate le Mondial pour un seul match

ICONSPORT_254799_0023
Auxerre

L1 : L'AJA a besoin d'un miracle, Djibil Cissé arrive

ICONSPORT_366558_0001
Liga

Real Madrid : Mourinho pose une clim à Madrid

Fil Info

17 mai , 17:44
FC Séville - Real Madrid : Les compositions (19h sur beIN Sports 4)
17 mai , 17:30
Lucas Chevalier rate le Mondial pour un seul match
17 mai , 17:00
L1 : L'AJA a besoin d'un miracle, Djibil Cissé arrive
17 mai , 16:00
Real Madrid : Mourinho pose une clim à Madrid
17 mai , 15:30
PL : MU enchaine et valide son podium
17 mai , 15:30
OM : Grégory Lorenzi fait durer le suspense
17 mai , 15:00
France : Kylian Mbappé, le capitaine est abandonné
17 mai , 14:30
Rayan Cherki privé de micro par Manchester City
17 mai , 14:05
Serie A : la Juventus sombre sur sa pelouse, Naples assure le top 4

Derniers commentaires

Payer pour éviter deux fiascos, la solution radicale de l'OM

" Vivement ce soir "si par miracle FC sardine gagne un match

Payer pour éviter deux fiascos, la solution radicale de l'OM

D'accord le faut compte Ont vera qui touchera de l'argent....

OM : Grégory Lorenzi fait durer le suspense

Partout alors c'est le seul forum où je vais 😂🫵 Sammmmmmm le mythomane 😂🫵

OM : Grégory Lorenzi fait durer le suspense

Directement la violence ! Incroyable ces racailles Marseillaises

Rayan Cherki privé de micro par Manchester City

Darren Tulett... "le plus anglais des journalistes français". C'est plutôt "le plus français des journalistes anglais". En plus de l'erreur de l'orthographe de son nom...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading