Payer pour éviter deux fiascos, la solution radicale de l'OM

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre un été sous le signe de l’austérité. Entre résiliations et ventes, beaucoup d’éléments vont quitter le club après une saison considérée comme ratée.

Ce dimanche soir, certains supporters de l’Olympique de Marseille pourront pousser un ouf de soulagement. Après une saison chaotique, marquée par une année 2026 en constante dégringolade, le club de la cité phocéenne joue son dernier match de cet exercice 2025-2026 ce dimanche soir face au Stade Rennais. Un match avec tout de même un enjeu important puisque l’ OM peut assurer en cas de victoire, une qualification en Europa League la saison prochaine. Même si ce n’est pas la Ligue des champions, une coupe d’Europe permettrait d’assurer des revenus pour la saison prochaine. D’un point de vue financier, la nouvelle direction de l’OM prévoit une baisse nette de la masse salariale avec des ventes, mais pas que...

Marseille obligé de payer Aubameyang et Kondogbia pour qu'ils partent

Le journal l’Équipe explique ce dimanche que le club de la cité phocéenne a prévu quelques coupures et des ventes en nombre. « L'absence de Ligue des champions pour 2026-2027 conjuguée à des déficits importants vont obliger l'OM à redimensionner son projet, un peu comme l'OL à l'été 2025, » écrit le quotidien français. Par conséquent, certains joueurs prêtés cette saison au sein de la cité phocéenne repartiront dans leur club à l’image d’Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard ou Ethan Nwaneri.

D’autres éléments vont sûrement disputer leur dernier match sous la tunique marseillaise. Le board olympien évoque des potentielles résiliations de contrat pour Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffroy Kondogbia ou encore pour les joueurs revenant de prêt. Ce serait une décision rare pour des joueurs encore sous contrat, et qu'il va falloir payer pour faire partir de Marseille, car un transfert est impossible pour le Gabonais comme pour le Centrafricain.

Des ventes concernent également les cadres et gros salaires du vestiaire comme Mason Greenwood et Pierre-Émile Hojbjerg. Une grande cure d’austérité est attendue dans le sud de la France et le vent d’un nouveau projet souffle sur l’OM. Un projet moins coûteux et par définition moins ambitieux que les deux dernières saisons.