Real Madrid : Mourinho pose ses conditions pour revenir

Liga01 févr. , 21:00
parNathan Hanini
Auteur d’une saison compliquée, le Real Madrid a nommé depuis quelques semaines, Álvaro Arbeloa en remplacement de Xabi Alonso. Ce dimanche, la presse espagnole espère un retour de José Mourinho. Florentino Perez commence à y travailler.
Le Real Madrid enchaîne une nouvelle mauvaise passe en ce moment. Le club de la capitale espagnole s’est incliné face à Benfica en Ligue des champions ce mercredi 4-2. Les Merengues vont à nouveau faire face aux Portugais en barrages le 17 février prochain. En interne, cet exercice 2025/2026 fait naître des tensions à plusieurs niveaux et la position du nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa reste fragile. La presse espagnole explique que l’ancien joueur espagnol est déjà menacé et ses prochains résultats détermineront son avenir selon le média AS.

Le Real pense à Mourinho

Ce dimanche, Fichajes explique que Florentino Perez pense à José Mourinho. La presse hispanique dévoile que son caractère plaît au président du côté de Valdebebas. « Le retour du coach portugais sur le banc blanc fait à nouveau beaucoup parler. Il ne s'agit pas seulement de nostalgie. Au sein du club, on estime que son caractère et sa façon de rivaliser pourraient être utiles en ce moment, » écrit le média espagnol.
Cependant, l'entraîneur portugais est actuellement sous contrat avec le club de Lisbonne. Fichajes explique que pour un potentiel retour, Mourinho souhaite un réel pouvoir du côté de la capitale espagnole et un soutien total pour manœuvrer. Même si tout cela semble compliqué à mettre en place, le Real Madrid va devoir trouver des solutions pour sortir la tête de l’eau. De son côté, Álvaro Arbeloa n’est pas encore en danger imminent. « Pour qu'il y ait un changement maintenant, la saison devrait se terminer de manière très négative. Néanmoins, le coup dur de Lisbonne a accéléré les réflexions qui existaient déjà au sein du Real Madrid, » dévoile notamment le média AS. Les prochaines semaines seront une nouvelle fois décisives du côté de l’Espagne.

Derniers commentaires

Réunion d'urgence à l'OM, ça va chauffer

Ok ortografe

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Faut pas répondre....pour lui le foot est un sport qui se joue à 11 et où c'est tjrs le Psg qui doit gagner. Voir son com sur le soit disant penalty "cadeau" !!! alors qu'il y a PENALTY....point !!!!

OM : Tochukwu Nnadi arrive à Marseille

Ça devient n'importe quoi ce club ...

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Sortez moi ce barcola

Strasbourg - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

T'a de l'espace pour peu que tu joues le contre autrement qu'en marchant et en faisant des passes vers l'arrière

