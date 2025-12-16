Pierre Ménès prie pour le PSG et tacle l'OM

Si tu en demandes 35 tu en auras 30... si tu en demandes 30 , tu en auras peut etre 25..... quoiqu'il en soit on est tres très loin des estimations des supporters qui le voyaient partir pour des sommes extravagante, 70M€ 100.... bref ridicule
Allez Paris
c'est bien bravo Killian t une GM
La c4 et trophée des champions c est cadeaux pour des équipes comme lyon ou marseille pour ma part c est meme pas des trophées ....demain le PSG peut avoir 1 c1 , une c2 , une super coupe et 1 intercontinentale la vraie coupe du monde des clubs !!!! Incroyable avec aussi nos 13 titres et 16 cup...il manquera qu une c3 .😍😍😍😍😍
Demain on peut etre a JAMAIS les premiers CHAMPION DU MONDE !!!😍😍😍😍 simply the best !!!!!😍😍😍😍 ( et quand on sait les anciens vainqueurs de ce trophée ça serait historique).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading