Esp : Arbitrage anti-Vinicius en Liga, le Real s'énerve

Le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga en s’imposant dimanche soir sur la pelouse d’Alavès (1-2). Un match au cours duquel Vinicius aurait pu obtenir un penalty qui ne lui a finalement pas été accordé.

Battu par le Celta Vigo puis par Manchester City lors des deux matchs précédents, le Real Madrid était attendu au tournant ce dimanche soir sur la pelouse d’Alavès . Une victoire était impérative pour rester dans le wagon de tête. Autre enjeu majeur de la rencontre, l’avenir de Xabi Alonso. En cas de défaite contre le 12e de Liga, l’entraîneur du Real Madrid aurait une fois de plus été en grand danger. Le club de la Casa Blanca l’a finalement emporté (1-2) grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Rodrygo.

Les deux attaquants étaient associés à Vinicius, passeur décisif sur le second but du Real Madrid et qui aurait par ailleurs pu obtenir un penalty. Cela aurait même été logique au vu des ralentis puisque le Brésilien a bien été percuté avant de s’écrouler dans la surface de réparation. L’arbitre de la rencontre n’a pas bronché, ce qui a provoqué la furie de Vini. « C'était un penalty évident. Il ne siffle pas parce que c'était moi, un pénalty évident » a d’ailleurs soufflé l’ailier brésilien à Xabi Alonso au moment de son remplacement.

Xabi Alonso critique l'arbitrage

L’entraîneur espagnol, interrogé sur le sujet en conférence de presse, était lui aussi dubitatif, estimant que son numéro 7 aurait certainement dû obtenir un penalty sur cette action. « L’action me semblait claire. Je suis surpris qu’elle n’ait pas été examinée par la VAR. Il faut passer à autre chose. Même si cela ne nous surprend pas vraiment. Ce qui ne me surprend pas, c'est qu'ils ne fassent pas appel à la VAR. Vous voyez ce que je veux dire » a regretté l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Une polémique arbitrale qui fait du bruit en Espagne même si heureusement pour le Real Madrid, ce penalty oublié pour Vinicius ne coûte pas trop cher au club merengue, lequel a tout de même réussi à l’emporter sur la pelouse d’Alavès même si cela fut difficile et laborieux.