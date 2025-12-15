ICONSPORT_279610_0198

Esp : Arbitrage anti-Vinicius en Liga, le Real s'énerve

Liga15 déc. , 11:00
parCorentin Facy
3
Le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga en s’imposant dimanche soir sur la pelouse d’Alavès (1-2). Un match au cours duquel Vinicius aurait pu obtenir un penalty qui ne lui a finalement pas été accordé.
Battu par le Celta Vigo puis par Manchester City lors des deux matchs précédents, le Real Madrid était attendu au tournant ce dimanche soir sur la pelouse d’Alavès. Une victoire était impérative pour rester dans le wagon de tête. Autre enjeu majeur de la rencontre, l’avenir de Xabi Alonso. En cas de défaite contre le 12e de Liga, l’entraîneur du Real Madrid aurait une fois de plus été en grand danger. Le club de la Casa Blanca l’a finalement emporté (1-2) grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Rodrygo.
Les deux attaquants étaient associés à Vinicius, passeur décisif sur le second but du Real Madrid et qui aurait par ailleurs pu obtenir un penalty. Cela aurait même été logique au vu des ralentis puisque le Brésilien a bien été percuté avant de s’écrouler dans la surface de réparation. L’arbitre de la rencontre n’a pas bronché, ce qui a provoqué la furie de Vini. « C'était un penalty évident. Il ne siffle pas parce que c'était moi, un pénalty évident » a d’ailleurs soufflé l’ailier brésilien à Xabi Alonso au moment de son remplacement.

Xabi Alonso critique l'arbitrage  

L’entraîneur espagnol, interrogé sur le sujet en conférence de presse, était lui aussi dubitatif, estimant que son numéro 7 aurait certainement dû obtenir un penalty sur cette action. « L’action me semblait claire. Je suis surpris qu’elle n’ait pas été examinée par la VAR. Il faut passer à autre chose. Même si cela ne nous surprend pas vraiment. Ce qui ne me surprend pas, c'est qu'ils ne fassent pas appel à la VAR. Vous voyez ce que je veux dire » a regretté l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen. Une polémique arbitrale qui fait du bruit en Espagne même si heureusement pour le Real Madrid, ce penalty oublié pour Vinicius ne coûte pas trop cher au club merengue, lequel a tout de même réussi à l’emporter sur la pelouse d’Alavès même si cela fut difficile et laborieux.
3
Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Mais persuades toi de ce que tu veux, c'est dans ça que tu te sembles te complaire et après tout c'est ton droit. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas d'arguments nécessaires en plus dans mes propos. Mon point n'était pas d'expliquer pourquoi il y a ces raisonnements, mon point était de dire qu'ils existent et qu'ils se comprennent comme se comprennent ceux à l'opposé de l'échiquier car ils peuvent avoir un vécu différent qui explique cela. C'est aussi simple que de dire que la vérité d'un mec du Larzac n'est pas celle d'un mec de Syrie ou de Chine. Et je n'ai jamais cherché te convaincre, ce dont je me fiche un peu je l'avoue. Maintenant si ton propos a pour but de dire qu'on est tous égaux quelques soit la couleur, la langue, la religion, etc. je suis désolé mais on est dans l'enfonçage de portes ouvertes...

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Ton doigt mouillé se trompe.

PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

Bertrand Latour, le summum de l'incompétence bavarde. Sur Canal, il est invisible et a perdu toute crédibilité à critiquer pour faire le buzz. Son employeur devrait penser à faire tourner, il sera plus à l'aise en tribune. Voire devant sa TV...

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Pour quelqu'un qui se targue de se mettre à la place de l'autre et d'être compréhensif, tu montres que tu es plus à l'aise avec les visions simplistes qu'un avis argumenté. En même temps tu ne vois même pas les arguments puisque tu n'en as pas toi même... Comme tu ne vois pas que la phrase que je te cites et que tu esquives sans cesse est à l'opposé de "Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. " Comme toi je trouve rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir... Enfin tu ne comprends même pas des phrases simples, comme "Enfin, ne considérant pas détenir la vérité j'aime toujours que l'on me donne des arguments pour remettre en cause mon point de vue.", et tu en déduit que je veux avoir raison alors que je veux que tu m'explique ton incohérence et si elle n'existe pas je te demande de m'expliquer en quoi les deux phrases que tu dis ne se contredisent pas. Je veux bien changer d'avis, mais explique le plutôt que de faire des jugements et de me prêter des jugements que je n'ai pas.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Pas plus que lyon ou le qsg.

