L'OM s'épanouit au Vélodrome, Longoria est choqué

16 déc.
Hadrien Rivayrand
L’OM croit toujours en ses chances de titre en Ligue 1 cette saison. Les Phocéens peuvent notamment se rassurer au regard de leur dynamique au Stade Vélodrome.
Installé dans le peloton de tête du championnat, l’OM entend bien y rester jusqu’au bout. Si rien ne sera facile, les Phocéens nourrissent de réelles ambitions, à commencer par le titre. Tout n’est pas encore parfait, mais les hommes de Roberto De Zerbi peuvent s’appuyer sur certains axes forts, notamment leur capacité à enchaîner les bons résultats à domicile. Un point important pour un OM longtemps jugé friable au Stade Vélodrome par le passé. Pablo Longoria se montre en tout cas très satisfait de voir les joueurs marseillais s’épanouir devant leur public, malgré une pression toujours très forte.

Longoria en redemande 

Lors d'un passage sur l'antenne de Ligue 1+, le président de l'OM a en effet indiqué concernant la récente dynamique au Vélodrome : « Le Stade Vélodrome est redevenu une force pour l’OM. Est-ce un soulagement pour le club ? Oui, clairement. Il y a eu une période où ce n’était pas le cas. Aujourd’hui, le soutien est absolu et les joueurs arrivent à performer ici. Il faut savoir jouer avec cette pression. C’est quelque chose dont on doit profiter, presque s’amuser, pour en tirer le meilleur ».

A domicile cette saison, l'Olympique de Marseille a déjà battu des équipes comme le Paris Saint-Germain, Newcastle, l'AS Monaco, l'Ajax ou encore le Stade Brestois. Il faudra faire pareil voire mieux dans les prochaines semaines pour espérer faire de grandes choses. En Ligue des champions notamment, les troupes de Roberto De Zerbi auront plus que jamais besoin du soutien du Stade Vélodrome pour faire tomber Liverpool le 21 janvier prochain. En cas de succès, les Phocéens se rapprocheraient d'une qualification (minimum) pour les barrages de la Ligue des champions.
