En feu depuis le début de saison, Jude Bellingham s’apprête à prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2031. L’Anglais va percevoir une forte hausse de salaire.

Kylian Mbappé continue d’empiler les buts, mais le Madrilène de la saison n’est autre que Jude Bellingham pour le moment. L’international anglais est tout simplement impressionnant depuis la prise de fonctions de José Mourinho. Au coeur du jeu, l’ancien milieu du Borussia Dortmund se démultiplie et enchaîne les prestations de très haut niveau. Déjà auteur de 7 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues en 2026-2027, Jude Bellingham va bientôt signer une juteuse prolongation de contrat en faveur de la Casa Blanca. Actuellement lié au Real Madrid jusqu’en juin 2029, le natif de Stourbridge va prolonger jusqu’en 2031.

Une excellente nouvelle pour les supporters madrilènes confirmée par par El Partidazo de COPE. Le média espagnol ajoute par ailleurs quelques précisions intéressantes sur le contrat que Jude Bellingham s’apprête à signer. Avec cette prolongation, l’Anglais va percevoir 24 millions d’euros par an au Real Madrid. Une rémunération colossale qui va conforter sa troisième place au classement des plus gros salaires du club et qui va surtout l’approcher de Vinicius et de Kylian Mbappé.

Le nouveau salaire de Bellingham révélé

Pour rappel, selon les estimations publiées par la presse espagnole ces dernières semaines, le Brésilien perçoit 30 millions d’euros par an depuis sa prolongation l’été dernier tandis que le salaire de Kylian Mbappé est lui estimé à 32 millions d’euros par an. Avec un nouveau contrat à 24 millions d’euros annuels, Jude Bellingham va ainsi creuser un écart important avec Federico Valverde, quatrième Madrilène le mieux payé de l’effectif avec 16,5 millions d’euros par an. L’accord financier entre Jude Bellingham et le Real Madrid semble en tout cas trouvé, une excellente nouvelle pour le vice-champion d’Espagne en titre à moyen et long terme.