Le Real fait exploser le salaire de Bellingham

Le Real fait exploser le salaire de Bellingham

Liga
parCorentin Facy
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Auteur d’un bon début de saison avec le Real Madrid, Jude Bellingham va prolonger jusqu’en 2031 avec une belle augmentation salariale à la clé.
Recrue phare du Real Madrid pour 130 millions d’euros à l’été 2023, Jude Bellingham a soufflé le chaud et le froid dans la capitale espagnole depuis le début de son aventure. Auteur d’une première saison époustouflante, l’international anglais a eu plus de difficultés sur les deux années suivantes avant de revenir à un bon niveau depuis quelques mois. Homme fort du dispositif tactique de José Mourinho, le natif de Stourbridge, dont le contrat actuel court jusqu’en 2029 avec la Casa Blanca, va prochainement signer une prolongation en faveur des Merengue selon les informations du journal AS.
Quelques semaines après les prolongations d’Aurélien Tchouaméni et de Vinicius, l’Anglais va lui aussi parapher un nouveau bail. Le média explique que Jude Bellingham va prolonger jusqu’en 2031 avec une forte augmentation salariale à la clé. Une revalorisation « à la hauteur de son importance dans l’équipe », notent nos confrères du journal espagnol. La question est maintenant de savoir si Jude Bellingham, qui percevait jusqu’à présent 20 millions d’euros par an au Real Madrid selon les dernières estimations, a obtenu un salaire plus proche de celui de Kylian Mbappé.

Bellingham prolonge au Real jusqu'en 2031

Selon les derniers échos de la presse espagnole, les émoluments de l’international français se situent aux alentours de 30 millions d’euros. En plus de cela, le capitaine des Bleus dispose de la quasi-intégralité de ses droits à l’image, quand la majorité des autres joueurs du Real Madrid n’en possèdent que la moitié, l’autre moitié allant directement dans caisses du vice-champion d’Espagne en titre. Chez les supporters madrilènes, la prolongation de Bellingham sera certainement accueillie de façon plutôt positive, l’Anglais étant rarement pointé du doigt comme le problème n°1 des maux du club depuis plusieurs années au contraire de ses compères brésiliens et français.
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