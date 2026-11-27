Etincelant à la Coupe du monde avec la Norvège, Antonio Nusa réalise aussi un bon début de saison sous les couleurs du RB Leipzig. De quoi attiser la convoitise du PSG dans l’optique du mercato d’hiver.

Le mercato hivernal sera sans aucun doute un moment crucial de la saison du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale doit trancher s’il est nécessaire ou non de se renforcer sur le plan offensif, après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué jusqu’à la fin de la saison sur blessure. A ce stade, le club parisien n’a pas encore pris de décision définitive et attend de voir comment vont se comporter Godts, Mayulu, Torres ou encore Akliouche dans les six matchs à venir avant la trêve avant de se positionner concrètement sur le marché des transferts.

Parmi les noms régulièrement évoqués, on retrouve celui d’Antonio Nusa, l’ailier norvégien du RB Leipzig, auteur de 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Selon les informations de Sky Sport Allemagne, un départ d’Antonio Nusa est envisageable cet hiver aux yeux de la direction du RB Leipzig… à une condition. Le club allemand réclame un peu plus de 100 millions d’euros pour ouvrir la porte à un départ de son ailier de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029.

Leipzig fixe le prix de Nusa à 100 ME

Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, le recrutement d’Antonio Nusa représenterait un investissement colossal, supérieur à celui consenti pour faire venir un certain Khvicha Kvaratskhelia à la même période hivernale il y a de cela deux ans en provenance de Naples. Le prix fixé par le RB Leipzig est volontairement très élevé, l’ambition ultime des Allemands étant évidemment de conserver le Norvégien afin de le voir briller sous les couleurs du RBL jusqu’à la fin de la saison, avant une possible vente au prix fort à l’été 2027. Le Paris Saint-Germain sait en tout cas à quoi s’en tenir dans ce dossier très sexy sur le papier mais également très onéreux. Sans doute un peu trop pour que Luis Campos se laisse tenter au mois de janvier prochain.