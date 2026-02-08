Liga : Mbappé et le Real font le boulot à Valence

Le 3è poteau ? 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Le vendre a 20M ce serait vraiment n'importe quoi, vu la vista, la mentalité et son acharnement sur le terrain.
Voici la différence entre une équipe championne d’Europe et une autre qui ne s’est pas qualifiée pour la deuxième phase de la Ligue des Champions. Une démonstration. Il faut dire que les Marseillais ont eu peur ce soir et nous ont laissé jouer, et de manière excellente d’ailleurs, bravo à nos joueurs qui nous ont régalé.
Mon pauvre, tu te rends compte que tu fais exactement ce que tu dis que tu ne fais pas? Tu es stupide à ce point? Rien que pour ça, tu me donnes un peu de joie.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🏁 FP: @valenciacf 0-2 @RealMadrid ⚽ 65' Carreras ⚽ 90'+1' @KMbappe 👉 @Emirates