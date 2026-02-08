Liga : Mbappé et le Real font le boulot à Valence

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

Voici la différence entre une équipe championne d’Europe et une autre qui ne s’est pas qualifiée pour la deuxième phase de la Ligue des Champions. Une démonstration. Il faut dire que les Marseillais ont eu peur ce soir et nous ont laissé jouer, et de manière excellente d’ailleurs, bravo à nos joueurs qui nous ont régalé.