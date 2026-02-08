ICONSPORT_313013_0015

Liga : Mbappé et le Real font le boulot à Valence

Liga08 févr. , 22:53
parAlexis Rose
0
23e journée de Liga :
Stade de Mestalla.
Valence - Real Madrid : 0-2.
Buts : Carreras (65e), Mbappé (90e+1) pour le Real.
Avec cette victoire dans la douleur à Valence, le Real Madrid conforte sa deuxième place en Liga et reste à une longueur du Barça dans la course au titre.
0
Loading