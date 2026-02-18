ICONSPORT_270215_0196

Rennes : Franck Haise présent à l’entrainement

Rennes18 févr. , 12:12
parGuillaume Conte
0
Le Stade Rennais n’a toujours pas communiqué sur l’arrivée de Franck Haise, mais les papiers sont visiblement déjà signés. Le technicien français, libre depuis la fin de son contrat à Nice, a en effet dirigé sa première séance d’entrainement ce mercredi matin avec le groupe, annonce RMC. Une preuve que tout est réglé à ce niveau pour le club breton. Il reste à savoir si cela permettra d’accélérer la libération d’Habib Beye, avec qui aucun accord n’a été trouvé ce mardi devant la commission de conciliation de la LFP.
0
