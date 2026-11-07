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L'UEFA offre 450.000 euros à l'OM pour son exploit

L'UEFA offre 450.000 euros à l'OM pour son exploit

OM
parCorentin Facy
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L’OM a décroché sa première victoire européenne de la saison sur la pelouse du Bayer Leverkusen jeudi soir. Un exploit pour l’équipe de Bruno Genesio, récompensé financièrement par l’UEFA.
Battu lors des trois premières journées de Ligue Europa face au Besiktas, l’Olympiakos et Sturm Graz, l’Olympique de Marseille a gagné le match qui paraissait le plus difficile sur le papier. L’équipe de Bruno Genesio a été faire un excellent résultat en Allemagne contre le Bayer Leverkusen (0-1). Trois points précieux qui permettent à l’OM de recoller sur le top 24 avec seulement un point de retard sur le 24e et alors que les Olympiens accueilleront trois fois lors des quatre prochains matchs. Financièrement aussi, ce succès a fait le plus grand bien au club présidé par Stéphane Richard.
Et pour preuve, la victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Bayer Leverkusen a permis à l’OM d’encaisser un joli chèque de 450.000 euros de la part de l’UEFA. Une prime de l’instance européenne qui n’est pas négligeable pour le club olympien au vu des finances de celui-ci. Frank McCourt appréciera, et supportera sans doute encore plus fortement son équipe lors des quatre matchs d’Europa League à venir avec la possibilité de récolter jusqu’à 2 millions d’euros de primes de matchs de la part de l’UEFA à l’occasion des matchs à venir contre le Levski Sofia, le Celta Vigo, le Celtic Glasgow et enfin Anderlecht. Sans compter qu’en cas de qualification pour les barrages et plus encore si l’OM accède aux 8es de finale de la compétition, de nouveaux bonus financiers s’ajouteront. De quoi motiver les coéquipiers d’Amine Gouiri à l’idée de bien figurer dans cette compétition.
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