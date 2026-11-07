Le groupe de l'OL avec deux retours importants

TV : Nasser Al-Khelaïfi accusé d'avoir « détruit » Ligue1+

Christophe Bouchet oublie certainement que BeIN Sports avait les droits de la Coupe du Monde depuis 2012, et que c'est L1+ qui s'est incrustée dans le dossier. Est-ce qu'il sait ce que sont des "enchères" dans les appels d'offres ? Ce n'est pas plutôt L1+ qui voulait "voler" la diffusion de la CdM ? BeIN Sports n'a rien volé, elle a juste payé plus que L1+ pour continuer à diffuser la CdM comme elle le faisait depuis 2012.