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Le groupe de l'OL avec deux retours importants
Jorge Maciel

Le groupe de l'OL avec deux retours importants

OL
parEric Bethsy
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A la veille du déplacement à Brest dimanche, l'Olympique Lyonnais a dévoilé le groupe convoqué par Jorge Maciel. L'entraîneur intérimaire enregistre les retours de Moussa Niakhaté et d'Ernest Nuamah, absents contre la Real Sociedad (1-1) jeudi en Ligue Europa. En revanche, Mohamed Ouedraogo, Tyler Morton, Pavel Sulc, Loïs Openda et Rémi Himbert sont indisponibles, tandis que le jeune Adil Hamdani n'est pas appelé.
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Derniers commentaires

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comme tous les clubs abruti, les allemands sont parti avant, a villareal aussi devant les petro dollars du psg, bref tous les clubs, c'est pas possible d'etre aussi con serieux, va te coucher ah

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Allez on reste sérieux et on prend notre envol 💪

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Christophe Bouchet oublie certainement que BeIN Sports avait les droits de la Coupe du Monde depuis 2012, et que c'est L1+ qui s'est incrustée dans le dossier. Est-ce qu'il sait ce que sont des "enchères" dans les appels d'offres ? Ce n'est pas plutôt L1+ qui voulait "voler" la diffusion de la CdM ? BeIN Sports n'a rien volé, elle a juste payé plus que L1+ pour continuer à diffuser la CdM comme elle le faisait depuis 2012.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
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O. Lyonnais
1795221578
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Paris
17952216106
5Rennes logo
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16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
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Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Toulouse logo
Toulouse
131034315141
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Brest
12933316124
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Lorient
12933378-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
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89225917-8
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89225716-9
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Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

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