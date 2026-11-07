L’OL avance l'arrivée de Carlos Vicens

Alors qu’il était seulement attendu en début de semaine prochaine, Carlos Vicens va débarquer à l’Olympique Lyonnais dès ce week-end. Le futur entraîneur des Gones vient visiter les installations et signer son contrat en attendant l’officialisation de sa nomination dans les jours à venir.

A moins d’un gros revirement de situation, l’Olympique Lyonnais connaît l’identité de son futur entraîneur. Il devrait bien s’agir de Carlos Vicens (43 ans) qui a accepté de prendre la succession de Paulo Fonseca. Avant la victoire face à Angers (2-0) dimanche dernier, le Portugais avait réclamé et obtenu un bon de sortie afin de rejoindre le Sporting Portugal qu’il considère comme son club de cœur. Le club rhodanien ne l’a pas retenu et n’a pas tardé à le remplacer.

La piste menant à Thiago Motta n’ayant pas abouti pour des raisons financières, Carlos Vicens viendra poser ses valises grâce à l’accord définitif trouvé ce samedi. Selon les informations de L’Equipe, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean s’est totalement entendu avec l’agent du technicien Jorge Mendes. Les deux parties ont trouvé un terrain d’entente sur la base d’un contrat de deux ans et demi. A noter que les deux années après la saison en cours pourraient être conditionnées à une qualification européenne au terme de l’exercice. Le défi n’a pas l’air d’effrayer Carlos Vicens et les quatre adjoints annoncés qui l’accompagneront dans sa nouvelle mission.

L’ancien coach du Sporting Braga, avec qu’il a atteint la demi-finale de la Ligue Europa la saison dernière, va donc atterrir à Lyon dès ce dimanche, et non en début de semaine prochaine comme initialement annoncé. L’Espagnol en profitera pour visiter les installations de son nouveau club et pour signer son contrat, avant l’officialisation de sa nomination seulement prévue lundi, au lendemain du match de l’Olympique Lyonnais à Brest que l’intérimaire Jorge Maciel dirigera.