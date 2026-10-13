« Qu’il fasse attention », le Barça menace Lionel Messi

Les supporters du FC Barcelone n’ont pas pu faire leurs adieux officiellement à Leo Messi lors de son départ du club pour le PSG. En Catalogne, certains s’interrogent désormais sur le comportement de l’Argentin, accusé de snober le Barça.

Le Barça et Leo Messi se sont séparés en 2021, lorsque l’Argentin a rejoint le PSG libre de tout contrat. Un véritable coup dur pour les Catalans, qui n’avaient pas réussi à conserver le meilleur joueur de leur histoire. Depuis, Leo Messi n’est pas revenu à Barcelone pour faire ses adieux au Camp Nou. Et forcément, l’attente commence à devenir longue pour certains. C’est notamment le cas de l’ancien président du Barça, Joan Gaspart, qui n’a pas mâché ses mots au sujet de l’octuple Ballon d’Or.

Leo Messi et le Barça, ça se tend ?

Lors d’un entretien accordé à El Chiringuito dimanche, Joan Gaspart, qui a présidé le FC Barcelone de juillet 2000 à février 2003, s’est exprimé sur le comportement de Messi :

« En tant que footballeur, Leo est indiscutablement le meilleur au monde. Mais il y a une chose qu’il ne faut pas oublier : c’est que le Barça est au-dessus de lui.

Je le dis avec l’amour que je porte à un joueur historique que j’ai recruté alors qu’il avait treize ans et que j’étais président du Barça. Qu’il fasse attention, le Barça est au-dessus de sa personne. Quel que soit le président, il devrait venir dire au revoir au Barça. Pour qui se prend-il ? Poser comme condition qu’il ne viendra pas tant que Laporta sera président, mais qu’il viendra quand Laporta ne le sera plus ? Comment ? Comment ? Poser une condition liée à Laporta… »

Cette déclaration ne devrait pas passer inaperçue auprès de Leo Messi, qui évolue actuellement à l’Inter Miami. L’Argentin a récemment été célébré dans son pays, alors qu’il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. À 39 ans, il n’a toutefois pas l’intention de raccrocher les crampons de sitôt et entend profiter pleinement de son aventure américaine. Ses adieux au Barça devront donc encore attendre, au grand dam de certains supporters catalans.