« Qu’il fasse attention », le Barça menace Lionel Messi

« Qu’il fasse attention », le Barça menace Lionel Messi

Liga
parHadrien Rivayrand
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Les supporters du FC Barcelone n’ont pas pu faire leurs adieux officiellement à Leo Messi lors de son départ du club pour le PSG. En Catalogne, certains s’interrogent désormais sur le comportement de l’Argentin, accusé de snober le Barça.
Le Barça et Leo Messi se sont séparés en 2021, lorsque l’Argentin a rejoint le PSG libre de tout contrat. Un véritable coup dur pour les Catalans, qui n’avaient pas réussi à conserver le meilleur joueur de leur histoire. Depuis, Leo Messi n’est pas revenu à Barcelone pour faire ses adieux au Camp Nou. Et forcément, l’attente commence à devenir longue pour certains. C’est notamment le cas de l’ancien président du Barça, Joan Gaspart, qui n’a pas mâché ses mots au sujet de l’octuple Ballon d’Or.

Leo Messi et le Barça, ça se tend ? 

Lors d’un entretien accordé à El Chiringuito dimanche, Joan Gaspart, qui a présidé le FC Barcelone de juillet 2000 à février 2003, s’est exprimé sur le comportement de Messi :
« En tant que footballeur, Leo est indiscutablement le meilleur au monde. Mais il y a une chose qu’il ne faut pas oublier : c’est que le Barça est au-dessus de lui.
Je le dis avec l’amour que je porte à un joueur historique que j’ai recruté alors qu’il avait treize ans et que j’étais président du Barça. Qu’il fasse attention, le Barça est au-dessus de sa personne. Quel que soit le président, il devrait venir dire au revoir au Barça. Pour qui se prend-il ? Poser comme condition qu’il ne viendra pas tant que Laporta sera président, mais qu’il viendra quand Laporta ne le sera plus ? Comment ? Comment ? Poser une condition liée à Laporta… »

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Cette déclaration ne devrait pas passer inaperçue auprès de Leo Messi, qui évolue actuellement à l’Inter Miami. L’Argentin a récemment été célébré dans son pays, alors qu’il a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. À 39 ans, il n’a toutefois pas l’intention de raccrocher les crampons de sitôt et entend profiter pleinement de son aventure américaine. Ses adieux au Barça devront donc encore attendre, au grand dam de certains supporters catalans.
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OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Le rapport ?? Tes sérieux la ?? Qui nome les préfets ?? Le fameux ministre de l'intérieur monsieur nunez, les prefet ils respectent les consignes du gouvernement et des ministres... Oui ils ont une sale réputation pour cela que ca aurait ete un plaisir de les accueillir a Marseille d'autant que les frangins de L'AEK sont deja sur place et certains arriveront directement de Londres demain vue que ce soir AEK joue vs shaktior... tout ce monde venu pour rien...

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

L'administration française dans toute sa splendeur.

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c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant

OM : L’Olympiakos hurle face à l’organisation à la française

Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

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Ce ne serait que justice.

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