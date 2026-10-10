3-0, le Barça garde le rythme

3-0, le Barça garde le rythme

Liga
parEric Bethsy
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Sans Raphinha ménagé, le FC Barcelone continue son parcours sans faute. Les Blaugrana ont facilement battu Getafe (3-0) au Camp Nou dans le cadre de la 8e journée de Liga. La partie a rapidement été débloquée puisque Gordon a ouvert son compteur dès la 2e minute. Campé dans la moitié de terrain adverse, le Barça a ensuite profité d’un pressing haut pour s’envoler grâce à Gabriel Jesus (30e). Puis en seconde période, un centre décisif de Yamal a fait briller le Français Koundé (73e). Pas de problème pour le leader catalan qui reprend ses cinq points d’avance sur l’Atlético Madrid.
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Lens
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8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

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