Officiel : Le Real Madrid vire Arbeloa

C'est fini pour Alvaro Arbeloa, qui n'aura pas su emmener le Real Madrid vers les titres en cette deuxième partie de saison.

Entraineur intérimaire après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a finalement terminé la saison avec le Real Madrid. Mais cela n’ira pas plus loin. L’ancien défenseur emblématique des Merengue, promu de l’équipe B pendant la saison, n’a pas convaincu et va céder sa place. Le Real Madrid a fait savoir qu’un accord à l’amiable avait été trouvé pour mettre un terme à son contrat.

Le Real casse le contrat d'Arbeloa

« Le Real Madrid est profondément reconnaissant envers Álvaro Arbeloa qui, tout au long de son parcours au club, depuis ses débuts dans notre centre de formation, a toujours fait preuve de loyauté, d'engagement et de professionnalisme. Il incarne les valeurs de notre club », a fait savoir la Maison Blanche, qui se sépare de l’entraineur espagnol qui avait encore un an de contrat.

La place est donc totalement libre pour José Mourinho, qui n’attendait que l’élection de Florentino Pérez à la présidence et le départ d’Arbeloa pour être nommé entraineur. Ce qui ne devrait pas tarder, même si le Real Madrid devra payer très cher pour le faire venir du Benfica Lisbonne.