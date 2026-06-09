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Officiel : Le Real Madrid vire Arbeloa

Liga09 juin , 20:14
parGuillaume Conte
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C'est fini pour Alvaro Arbeloa, qui n'aura pas su emmener le Real Madrid vers les titres en cette deuxième partie de saison.
Entraineur intérimaire après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa a finalement terminé la saison avec le Real Madrid. Mais cela n’ira pas plus loin. L’ancien défenseur emblématique des Merengue, promu de l’équipe B pendant la saison, n’a pas convaincu et va céder sa place. Le Real Madrid a fait savoir qu’un accord à l’amiable avait été trouvé pour mettre un terme à son contrat.

Le Real casse le contrat d'Arbeloa

« Le Real Madrid est profondément reconnaissant envers Álvaro Arbeloa qui, tout au long de son parcours au club, depuis ses débuts dans notre centre de formation, a toujours fait preuve de loyauté, d'engagement et de professionnalisme. Il incarne les valeurs de notre club », a fait savoir la Maison Blanche, qui se sépare de l’entraineur espagnol qui avait encore un an de contrat.
La place est donc totalement libre pour José Mourinho, qui n’attendait que l’élection de Florentino Pérez à la présidence et le départ d’Arbeloa pour être nommé entraineur. Ce qui ne devrait pas tarder, même si le Real Madrid devra payer très cher pour le faire venir du Benfica Lisbonne.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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