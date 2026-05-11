Mourinho fixe deux conditions pour revenir au Real Madrid

Lassé des performances de son équipe lors des deux dernières saisons, Florentino Perez a décidé de miser sur José Mourinho. Avant même de discuter avec les dirigeants madrilènes d'un possible retour, le Special One fixe deux conditions non négociables.

C'est désormais acquis, Alvaro Arbeloa ne restera pas entraîneur du Real Madrid , le technicien espagnol n'ayant pas réussi à ramener de l'ordre dans une Maison Blanche en pleine décrépitude cette saison. Ce lundi, au lendemain d'un Clasico très décevant pour les supporters madrilènes, le quotidien sportif AS confirme que désormais José Mourinho est le grand favori pour prendre les commandes du club qu'il a déjà dirigé de 2010 à 2013. Alors que certains l'annonçaient en perte de vitesse depuis plusieurs saisons, le technicien portugais de 63 ans est désormais revenu en odeur de sainteté du côté de Valdebebas. José Mourinho est toujours sous contrat avec Benfica. Toutefois, il n'a pas encore dit oui à l'offre de prolongation de Lisbonne. AS précise que le Real Madrid n'enverra une offre officielle qu'une fois que les deux clubs seront arrivés à la fin de leur saison.

Mourinho veut les pleins pouvoirs à Madrid

Marco Ruiz, rédacteur en chef du quotidien AS, affirme qu'informé de l'intérêt du Real Madrid, José Mourinho a déjà fait savoir en retour qu'avant d'envisager de négocier, Florentino Perez doit lui confirmer son accord sur deux exigences non négociables du Special One. « Tout d'abord, Mourinho souhaite avoir son mot à dire dans les décisions qui seront prises, non pas tant concernant les noms des joueurs, mais plutôt les postes à renforcer. Son analyse initiale conclut que l'effectif est déséquilibré à certains postes par rapport à d'autres (...) Deuxièmement, Mourinho exige le respect de la hiérarchie et du travail de chaque département. Cela a toujours été le cas pour lui, l’équipe première est sous son contrôle absolu », précise notre confrère au sujet des négociations.

Le média espagnol, proche du Real Madrid, explique que les Merengue entameront les négociations dès le lendemain du dernier match de la saison pour le Sporting pour une raison contractuelle. En effet, José Mourinho avait inclus une clause dans son contrat qui lui permet de quitter Benfica dans les dix jours suivant le dernier match moyennant 3 millions d'euros. Une fois ces dix jours passés, alors le prix du Special One pourrait exploser, sachant que Benfica jouera son dernier match de la saison contre Estoril dimanche prochain. Le retour de José Mourinho est un pari assez incroyable, il reste à Madrid à finaliser tout cela.