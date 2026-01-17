Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez

Le Real Madrid est en crise sous fond de problèmes d'égos dans le vestiaire. Il faut un entraîneur dur pour gérer les stars madrilènes. Florentino Perez envisage de faire revenir un spécialiste du genre : José Mourinho.

Malgré un CV impressionnant, un palmarès remarquable à Leverkusen et un projet de jeu ambitieux, Xabi Alonso ne sera resté que 6 mois au Real Madrid. L'entraîneur espagnol a été limogé après la perte de la Supercoupe d'Espagne. Mais, il a surtout payé la fracture abyssale entre lui et certains cadres (Vinicius, Bellingham, Valverde). Plus que jamais, la nouvelle ère des Galactiques se transforme en champ de mines pour le Real Madrid. Pas sûr qu'Alvaro Arbeloa change la donne. Un entraîneur plus expérimenté est souhaité par les socios.

Mourinho est convoité par le Real

Don Balon, le nom du Special One revient avec insistance au Real. Electrique et charismatique, le Portugais sait se faire respecter dans un vestiaire et instaurer une discipline de fer. Une méthode qui convient pour un groupe digne d'une « garderie » selon les mots de Xabi Alonso

Le premier passage de Mourinho au Real (2010-2013) avait été séduisant dans le jeu avec une avalanche de buts. Seule la Ligue des champions avait manqué au palmarès. Mais, cette venue comporte quelques zones d'ombre. La première est que l'entraîneur lusitanien est actuellement en poste à Benfica. Les résultats sont mitigés avec une gestion du technicien critiquée en interne. Selon les médias espagnols, l'attitude du Special One servirait à le faire licencier sur-le-champ pour aller au Real.

