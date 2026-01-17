Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez

J'étais plutot contre son arrivé mais je viens de me renseigner sur lui avec pleins de vidéo il a lair très fort techniquement un vrai numéro 10 belle frappe de balle etc .. alors sûrement que les vidéos ne montrent pas forcément les défauts mais en tous cas elles mettent bien en avant ses qualités
Le travail , rien que le travail ils ont compris nos jeunes , ça se voit dans les matchs rarement on a vu des attaquants aussi volontaires pour défendre et ça change tout toujours avec vous les gones
Normalement l'OL devrait également enregistrer la signature de Noham Kamara. Le PSG serait prêt à céder son joueur pour une somme inférieure à 5 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage conséquent sur une éventuelle cession future du contrat du joueur. D'autres part, l'OL serait en contact avancés avec un attaquant pour remplacer Satrianno. Au rayon des départs Enzo Molebe aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Le FC Séville et Villaréal seraient intéressés. L'OL demanderait une somme proche des 8 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage élevé à une cession de contrat future. Enfin la mauvaise nouvelle vient de l'infirmerie. Si le retour de Malick Fofana devrait être effectif à la fin du moi de février, Ernest Nuahma, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur ne devrait pas faire son retour avant la fin de la compétition car Paulo Foncesca estime encore sa récupération entre 6 et 7 mois.
Niakhate va nous aider 😊
Sans compter tout le travail qu'il fait avant car il faut réussir à garder sa lucidité tout en maitrisant le geste technique alors que tu viens déjà d'avoir le palpitant à 100 à l'heure avec ce que tu viens de faire.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
