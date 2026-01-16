ICONSPORT_282100_0147
Kylian Mbappé

Esp : Le Real ne laissera pas souffler Mbappé

Kylian Mbappé16 janv. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Le cas Kylian Mbappé interroge au Real Madrid. Blessé au genou, l'attaquant français est revenu pour le clasico dimanche dernier avant de déclarer forfait en coupe du Roi le mercredi suivant. Alvaro Arbeloa compte toutefois sur lui samedi.
Kylian Mbappé connaît un début d'année 2026 difficile. Le Real Madrid vient de dire au revoir à deux trophées en trois jours, la Supercoupe d'Espagne et la coupe du Roi. Xabi Alonso, avec qui il s'entendait bien, a été débarqué lundi. Enfin, sur le plan personnel, le Français traine une blessure au genou. Un mal qui lui a fait rater la plupart des matchs depuis la trêve. Mbappé n'a disputé que 15 minutes en tout. C'était lors du dernier clasico perdu en Arabie Saoudite. Un retour forcé pour l'occasion avant un forfait contre Albacete mercredi soir.

Le Real aura Mbappé samedi

Le capitaine des Bleus n'était pas encore remis de sa blessure. Dans ces conditions, il était peu probable de le voir jouer contre Levante samedi (14h) en Liga. Cependant, coup de théâtre ce vendredi. Le Français figure bien dans le groupe convoqué par le Real Madrid pour le match de championnat. Une présence confirmée par son entraîneur Alvaro Arbeloa en conférence de presse. Le nouvel entraîneur des Merengue est resté plus flou sur le temps de jeu accordé à sa star française samedi après-midi.
Le corps de Kylian Mbappé a été géré personnellement par le célèbre préparateur physique Antonio Pintus. De quoi éviter une rechute samedi ? Le Real Madrid n'a pas d'autre choix. Humilié par Albacete dans la semaine, la Maison Blanche doit absolument gagner pour ne pas laisser filer Barcelone au classement. La Liga est la dernière compétition que peut gagner le Real sur son sol national. Face à un adversaire mal-classé mais relancé par l'arrivée de l'ancien coach nantais Luis Castro, un joueur à 18 buts en championnat ne sera jamais de trop.
K. Mbappé

FranceFrance Âge 27 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts5
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts9
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs18
Buts18
Passes décisives4
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
