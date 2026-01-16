Esp : Le Real ne laissera pas souffler Mbappé

L1 : Un super Dembélé remet le PSG en tête

Bah voilà, contre pressing (qui donne les 2eme et 3zme buts), Dembele au centre et Doué à droite, et on retrouve le PSG 2025 qui a tout gagné. Il faut aussi noter le coaching de Luis Enrique qui fait rentrer zabarnyi pour mettre Zaïre Emery au milieu. Enfin, Barcola a enfin conclu une action, c'est mérité vu ses débauches d'energie