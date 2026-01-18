vexe par le psg arsenal va fermer des bouches arteta 3 392738

Mikel Arteta volé à Arsenal, le Real Madrid passe à l'attaque

Liga18 janv. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
Le Real Madrid a récemment mis fin au contrat de Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa a pris la relève dans la capitale espagnole, mais cette solution ne devrait pas s’inscrire dans la durée.
Le Real Madrid traverse une nouvelle saison compliquée. Xabi Alonso a quitté le navire merengue, lui qui ne parvenait plus à gérer les egos au sein du vestiaire. L’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a été remplacé par Álvaro Arbeloa, mais cette option apparaît davantage comme une solution transitoire. L’été prochain, la Casa Blanca pourrait frapper fort afin de lancer un nouveau projet. Si le profil de Jürgen Klopp revient avec insistance ces derniers jours en Espagne, le Real Madrid pourrait finalement se tourner vers un technicien espagnol bien connu du grand public.

Arteta, l'homme parfait pour le Real Madrid ? 

Selon les informations de Don Balón, Mikel Arteta pourrait être l’heureux élu pour prendre les rênes du Real Madrid dès la saison prochaine. Les méthodes de l’ancien milieu de terrain plaisent particulièrement à la direction de la Casa Blanca. Avec Arsenal, Arteta a su construire une équipe redoutable, au style de jeu bien identifié basé sur la possession, le pressing haut et la discipline tactique. L’entraîneur espagnol est également reconnu pour être un excellent meneur d’hommes, capable de gérer un vestiaire rempli de stars. Le club de la capitale espagnole est donc convaincu qu’il pourrait être l’homme de la situation pour l’avenir.

Lire aussi

Le Real pique une colère et vire 4 joueursLe Real pique une colère et vire 4 joueurs
Cependant, Mikel Arteta reste plus que jamais concentré sur son projet à Arsenal, où son contrat court jusqu’en juin 2027. Il faudra donc se montrer particulièrement persuasif pour réussir à boucler l’opération. Le Real Madrid bénéficie toutefois de l’avantage d’être une institution légendaire, capable de séduire n’importe quel entraîneur. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Arteta devra finir la saison en beauté avec les Gunners, qui peuvent encore viser des titres majeurs comme la Premier League et la Ligue des champions.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270810_0011
ASSE

L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé

coup de foudre a milan le barca adore son bourreau bastoni 392550
PSG

80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant

ICONSPORT_267315_0087
OL

Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !

Fil Info

18 janv. , 21:30
L'ASSE vise du lourd, un buteur français ciblé
18 janv. , 20:30
80 millions pour Bastoni, le PSG est chaud bouillant
18 janv. , 19:55
Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !
18 janv. , 19:49
OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
18 janv. , 19:30
OL-Brest : Les Bretons sans entraîneur à Lyon
18 janv. , 19:30
Lautaro Rivero, la trouvaille de l'OM en Argentine
18 janv. , 19:16
L1 : Le Havre frustre Rennes
18 janv. , 19:14
L1 : Le Paris FC fait le coup parfait à Nantes

Derniers commentaires

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Si c'était au rugby c'est jaune exclusion 10 mn , ca tu pas complètement le match

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bé justement il lui avait mis le jaune MAIS pour une fois que la VAR fait son job comme sr Fofana.. Ce n'est pas Frappart là : ça reste pas, ça glisse !

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

D accord y avait fautes il étais en retard, mais c'était pas un jeu dangereux et ni un tacle par derrière moi j aurait laissé le jaune a la base pour éviter de tuer la rencontres

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

L'OL doit en mettre un second pour tuer le match, c'est déjà un miracle que Brest n'ai pas encaissé un second but. Statistiquement avec un joueur en moins, une adversaire ultra-offensif et un but de retard, je vois pas autre chose qu'une défaite pour Brest.

OL - Brest : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ça m'étonne pas de toi Frappart...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
Rennes
311887330255
6
O. Lyonnais
301793525178
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading